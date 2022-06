Asistimos a un nuevo capítulo sobre la pachorra con la que se abordan los temas trascendentales de esta capital. Tras meses y meses de una cansina (y opaca) partida de ping pong entre el Cabildo, Ayuntamiento y Costas, los técnicos avisan de que la Autovía Marítima, a la altura de los hospitales, se puede desgajar y conformar esa balsa de piedra -título de un libro de José Saramago- y llevar a unos pocos elegidos a no se sabe dónde, probablemente al fondo del mar. El chorreo sobre a quién le toca pagar la factura se ha pudrido con el paso del tiempo, a la vez que los embates de las olas de San Cristóbal han formado bajo el asfalto esos agujeros tan interesantes del queso Gruyère, pero que en este caso podrían resultar dramáticos. La grieta crece y tiene vida por sí sola: apasionante, la estratégica vía de comunicación terrestre puede colapsar en cualquier momento, pero por ahí siguen pasando vehículos y peatones necesitados de yodo. El canibalismo entre los gobiernos del Cabildo y el Ayuntamiento se pasa tanto de frenada que acabamos en el mismo filo de la crónica de sucesos. O bien siendo observadores de una mediación -o apagafuegos- de Chano Franquis para que los generales en plaza se pongan de acuerdo y saquen sus ahorrillos. Hemos visto una y otra vez a lo largo y ancho del mundo el desplome de infraestructuras titánicas por culpa de vicios ocultos. Este caso es diferente: no está escondido, los informes de los técnicos ha sido muy transparentes al respecto. El (o los) defectos provocados por la marea están a la luz del día, pero no los que habitan en la marrullería de la politiquería. Los ciudadanos deben saber cuándo se va a acometer esta compleja obra (no va a ser muy rentable cerrar parte de la Autovía de cara a las urnas), y si la seguridad de las personas (a pie y en vehículos) que pasan por allí está garantizada. El efecto balsa de piedra no es para alarmar, cada uno tendrá hecho sus cálculos y pronósticos técnicos. Sigamos con los ojos volcados en la grieta y con la escucha muy atenta a cualquier estertor en la médula de la entrañas.