Los hados me llevan a hablar con un diputado del PSOE, y luego con otro, y después con un director general socialista y para rematar (horror) con un par de concejales. El asunto principal de la conservación es el mismo y se repite casi monomaniacamente: la deslealtad. Es un gran tema, un tema sustancial en la vida política, porque la deslealtad es la gramática básica del poder. En realidad, como cuenta Gonzalo Tomé en una novela estupenda, Años felices, la traición estructura el mundo, y eso es especialmente cierto en el mundo de la política. Mis interlocutores no habían leído a Tomé, en realidad ni siquiera han leído nada desde hace veinte años, pero creo que estarían de acuerdo.

Por supuestos los socialistas no se referían a las deslealtades internas del PSOE. No son detectables porque están controladas y el partido funciona razonablemente bien o mal con Ángel Víctor Torres como policía bueno y Nira Fierro como policía mala. Funciona más o menos bien o mal porque los socialistas jamás han dispuesto de tanto poder político-institucional en Canarias como el que disfrutan desde julio de 2019 y contraviniendo a Celia Cruz por una vez hay cama pa tanta gente. Es una cohesión que, por supuesto, no depende del liderazgo mesiánico y cariñosón de Torres ni del muy hipotético talento estratégico u organizativo de Fierro, sino de repartir la amplia mies del poder, por lo que cuando este falte comenzarán, como siempre, los problemas. Las relaciones con algunas organizaciones insulares – Tenerife, Fuerteventura – están recosidas por hilos no precisamente irrompibles. Tanto tinerfeños como majoreros entienden que están infrarrepresentados en el Gobierno, pero han admitido la situación a cambio de ciertas compensaciones. No, no existen conflicto de lealtades en el interior del PSOE.

Pero las deslealtades sí son perfectamente detectables – y es algo que se conversa cada vez más abiertamente entre altos cargos y diputados socialistas – en el Gobierno de Canarias y se señala, a veces explícitamente, a algún vicepresidente. La estupefacción es generalizada porque la supuesta escudería mediática del Ejecutivo – que debería estar, incluso, fervorosamente agradecida – no deja de sembrar es bilis y espinas los alrededores de Presidencia del Gobierno. Algunos (los más tontos) se hacen cruces embargados por la incertidumbre y estremecidos por el espanto, pero son cosas que pasan cuando no has sido ni muy cuidadoso ni especialmente exigente a la hora de seleccionar tu equipo de comunicación y no han diseñado (no saben hacerlo) una estrategia al respecto. Lo que se enfatiza una y otra vez es una alianza – esa palabra cada vez es más socorrida – entre algún vicepresidente, en efecto, y la insaciable brunete mediática, en virtud de la cual se intentaría desgastar la figura presidencial y malbaratar su proyección pública con escándalos y escandaletes, chismes y chistes, semiverdades y semimentiras, y así, en fin, algún vicepresidente lograría que el PSOE no mantuviera su actual número de diputados y se garantizaría que su cuota de pantalla no se estrechara en el futuro. Pongamos el asunto de los cuatro millones gastados en mascarillas que jamás llegaron, una operación de legalidad dudosa y con comisionistas por medio en la fase más aguda de la pandemia. Por ejemplo. Tal vez a alguien, en Presidencia del Gobierno, debería señalar a Torres que sería muy conveniente explicar que un expediente de esa naturaleza necesita estar supervisado y autorizado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, y la Intervención General depende, ciertamente, de algún vicepresidente. Pero no lo hace, como en general no hace nada al respecto, convencido de su encanto inmarchitable. Y la bola sigue corriendo.

La traición. La traición política es alta costura. Precisa, ejecutada con pulso firme y discreto, que no se noten las costuras. Lo está bordando.