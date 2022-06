Plátano Baloo

Tanto criticar –sin que les falte por completo la razón– la vaporosa ideología nacionalista de Coalición Canaria y al final el PSOE tiene un concepto del país entre agropecuario y romerístico. Tienen asumido hasta el tuétano la usual convención de que el indígena solo puede ofrecer al visitante o a la autoridad jerárquica los productos de la tierra y sus peculiaridades folklóricas. Cuando Francisco Franco visitó Canarias en los años cincuenta –la única visita que realizó al Archipiélago en sus casi cuarenta años de matarife– se le regaló un timple fabricado en La Orotava. Una década más tarde a su ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se le obsequió con un timple precioso. A Felipe González le regalaron también un timple a finales de los setenta, con motivo de uno de sus primeros mítines en Canarias. A Adolfo Suárez le agasajaron con tantos que podía haber montado una parranda. Cuando Pedro Sánchez utilizó por vez primera la residencia de La Mareta para sus vacaciones veraniegas apareció por ahí Ángel Víctor Torres, siempre tan sonriente, tan próximo, tan humano y demasiado humano para regalarle, seguro que no se lo esperaban ustedes, un timple.

El papismo inmoderado de los políticos españoles es proverbial, aunque en su inmensa mayoría sean prudentemente agnósticos, cuando no secretamente ateos. Recuerdo un viaje de Carlos Alonso, por entonces presidente de Cabildo de Tenerife, intentando fotografiarse con el Santo Padre en una comitiva papal por las callejuelas del Vaticano. No lo consiguió. Fotografiarse con el Papa, como con cualquier gran figura del espectáculo, tiene un valor icónico indiscutible y anhelado. Es como conseguir fotografiarse con Mick Jagger –otro viejo hurón– con la diferencia de que la Iglesia de Francisco vende más (aunque falsee mucho las cifras con y sin Spotify) y lleva en el mercado algunos siglos más que los Rolling Stone. Sin embargo hay que reconocer que a la izquierda le suele poner más cachonda la figura del Papa que a la derecha. Uno sospecha que en parte porque se siente emocionada –colectiva pero sobre todo personalmente– por haber llegado ahí. ¿Alguien puede dudar de que ha triunfado en la vida si se sienta a hablar educadas tonterías con un individuo que es el representante de Jesucristo en la tierra? Si, ya se sabe de qué van los papas, todos los papas que en este miserable mundo han sido, pero hostias –hostias precisamente– es el Papa. Yo comprendo la emoción de la ministra Yolanda Díaz o del ministro Félix Bolaños. Seguro que mientras intercambiaban naderías con el anciano de blanco deslumbrante se estaban acordando de sus padres. Hay, si pudieran ver hasta dónde ha llegado la rapaza, cómo ha triunfado el chaval. Para colmo se han inventado que este Papa, Francisco, es de izquierdas, lo que en realidad no supone otra cosa que adherirse a la propaganda vaticana, que ha fabricado con Bergoglio una triunfal operación estética.

Lo desagradable, sinceramente, es que metan a La Palma en todo esto. Le han regalado una mano de plátanos palmeros al Sumo Pontífice –es dudoso que pueda tomarlos, porque padece diabetes– y el propio Torres exalta el gesto como «un homenaje» a La Palma. ¿Y cuál es el origen del homenaje? ¿Que el Papa se coma un par de plátanos? ¿A qué viene todo este alborozado descubrimiento, esta tontería exaltada, esta alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Detecto algo malsano y acomplejado en esto. Como una alegría del buen salvaje que encuentra en el apetito de los dignatarios extranjeros una confirmación de su valía, porque no tiene otra. Y mientras cientos de palmeros siguen viviendo en hoteles, no se repone un suministro normalizado de agua para el riego de las propias plataneras que se salvaron del volcán, nadie sabe nada de la imprescindible reflexión colectiva para reinventar la economía palmera. Una combinación de aldeanismo, populismo y cinismo difícilmente superable. Incluso en el Vaticano.