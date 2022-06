Johnson engorda la xenofobia

Mucho me temo que el plan de Boris Johnson de deportación de migrantes irregulares a Ruanda constituye un balón de oxígeno para la ultraderecha europea, que no dudará en ofrecer la acción como espantajo a la hora de justificar sus discursos xenófobos, o simplemente implacables frente a los solicitantes de asilo. Una prueba de ello es que hasta el propio príncipe Carlos ha sido más contundente a la hora de condenar la iniciativa que los laboristas, que han preferido la prudencia para no afectar al granero de los votos satisfechos con un cierre de fronteras. Primero fue el brexit y ahora es un plan masivo de deportaciones a Ruanda, un país ajeno a la normativa europea que protege los derechos de las personas, y como consecuencia de ello incontrolable. El Reino Unido desdibuja así su protagonismo europeo, la influencia y ascendencia alcanzada por su resistencia frente a los bombardeos de Hitler. El hilo umbilical que queda del espíritu heroico británico estuvo ayer a punto de caer del estribo tras la condena de las deportaciones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El organismo de Estrasburgo logró bloquear el primer vuelo, pero el premier y su ministra de Exteriores no han dudado en declararse en rebeldía. Advierten de que volverán a hacerlo y no descartan abandonar la Convención de Derechos Humanos. Retornamos por tanto, como decía, a la tesitura de una segunda ruptura con la UE. Sea cual sea la resolución de la nueva discordia, el putsch de Johnson contra el acervo humanitario de la política migratoria europea respalda las soluciones más drásticas contra los refugiados. La partida abierta por los conservadores británicos y su populismo da fuelle al discurso político que canaliza las demandas sociales más reaccionarias, volcadas en la protección de su estatuto socioeconómico frente al enemigo externo. Ante el cinismo de la clase política, 23 obispos de la Iglesia de Inglaterra se han opuesto contra un plan que «avergüenza a Gran Bretaña». Pero nada parece afectar a Johnson, ansioso de votos.