Se paga y en paz

Las observaciones críticas de la oposición –las más prudentes e informadas corresponden al diputado del PP y médico Miguel Ángel Ponce– de algunos periodistas y –mucho más discretas– de ciertos técnicos del Servicio Canario de Salud no están sirviendo de nada. La estrategia de la Consejería de Sanidad sigue siendo la de gripalizar la infección por coronavirus, es decir, tratar la pandemia en su supuesta fase final como una gripe estacional. La información oficial que se ofreció sobre la pandemia fue, a nivel nacional y regional, claramente insatisfactoria, pero es que ahora mismo estamos casi a ciegas, aunque este escándalo parece que preocupa a muy pocos. Ahora, en expresión afortunada de los facultativos, la mejoría de la séptima ola del covid se ha estancado en España. Y en Canarias incluso se apunta a un claro retroceso. En cuatro días, entre el 19 de mayo y el 14 de junio, se produjeron 131 muertes y ha aumentado la incidencia en mayores de sesenta años (el único rango de edad del que se proporciona información). Los ancianos son los más directamente amenazados. Hace pocos días el Ministerio de Sanidad aprobó una cuarta dosis para los mayores de 70 años, pero nadie sabe aún con exactitud cuándo se empezará a aplicar. Tampoco se le escucha nada concreto a la ministra Carolina Darias sobre la adquisición y reparto de las vacunas actualizadas. Esta incertidumbre se condice perfectamente con la gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez: insuficiente, espasmódica, errática, políticamente oportunista, jurídicamente tramposa y plagada de mentiras, como esa declaración de julio de 2020 en que Sánchez enfatizó en que la pandemia estaba controlada. No, lo que hizo el presidente, bajo el tenue barniz retórico de la cogobernanza, fue trasladar la peliaguda gestión de la crisis sanitaria a las comunidades autónomas para su tranquilidad y la de su Gobierno. Como un padre sereno y providente organizaba y presidía charletas on line con los presidentes autonómicos.

Ahora mismo estamos en una situación de riesgo muy alto, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En el caso de Canarias la Consejería de Sanidad notificó el pasado día 14 1.186 casos covid en mayores de 60 años. Es la comunidad autónoma con peor evolución y los desprecios y aspavientos del titular de Sanidad, Blas Trujillo, no sirven para ocultarlo. Trujillo escucha en el Parlamento las preguntas sobre el covid y las oye –no las escucha –como si le preguntasen por una tía suya muy pesada que no debería interesar a nadie. Entre abril y mayo se registraron más de 200 muertes en las Islas. Ahora mismo más de 250 camas hospitalarias están ocupadas por enfermos de coronavirus. El resto del Gobierno, por supuesto, se ha olvidado de la pandemia, como lo han olvidado los alcaldes, hasta tal punto que las terrazas improvisadas y toleradas en las calles siguen ahí, y siguen ahí los fumadores molestando con sus miasmas, y se ha obviado la instalación de dispositivos de ventilación en recintos cerrados donde las mascarillas han sido definitivamente desterradas. Tal y como indica el doctor Ponce, las direcciones hospitalarias y los responsables de Atención Primaria desconocen si existe un plan de contingencia específico si la situación empeora durante el próximo verano, y después de las grandes concentraciones que traerán las fiestas carnavaleras. Y, sin embargo, la tentación de achacar una maligna irresponsabilidad al Gobierno me parece inconvincente. Porque su decisión de declarar extinta una pandemia que sigue viva y que aún amenaza con latigazos de sufrimiento y muertes solo recoge el anhelo de la mayoría de los ciudadanos de dejar atrás la enfermedad, de obviarla, de desintegrarla en la memoria cotidiana: si el precio es unos cuantos cientos de viejos muertos hasta final de años se paga y en paz.