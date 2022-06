Mirando a Andalucía

Hablo con un diputado socialista y me cuenta que la mayoría de sus compañeros sostiene que en el próximo mayo el PSOE puede llegar a sacar 30 diputados en Canarias. Le observo fijamente; es buena gente e incluso parece que se lo cree. Hace eternidad y media, en vísperas de las elecciones autonómicas de 1987, Jerónimo Saavedra solo escuchaba por parte de los suyos el vaticinio de que una mayoría absoluta aplastante estaba hecha. Perdió varios diputados, y aunque siguió siendo primera fuerza parlamentaria, lo remplazó un sumatorio de centroderecha. Que muchos socialistas instalados en el poder sean capaces de creer que el PSOE va a ganar cinco escaños el próximo año dice bastante –quizás demasiado– de su desconexión con la realidad.

Con toda seguridad el PSOE canario absorberá parte del decreciente voto a favor de Podemos, pero no es demasiado. Podemos solo cuenta con cuatro diputados en la Cámara regional, el trasvase de votos hacia las candidaturas socialistas no supondrá más que una ganancia marginal. Respecto al voto de Nueva Canarias flaquea en todas las encuestas, salvo en los paripés que encarga Román Rodríguez, cada vez más nervioso y deshabitado, y rellenando sus respuestas parlamentarias con bizantinas reflexiones sobre el presente y el futuro de la Reserva Federal de Estados Unidos. De nuevo la transferencia de votos de NC al PSOE será de parvo aprovechamiento para los socialistas, entre otras razones suplementarias, porque NC, pese a sus reiterados esfuerzos en la última década, sigue siendo un partido básicamente grancanario. Sacar cuatro diputados habiendo sido vicepresidente y consejero de Hacienda durante cuatro años sería un resultado miserable pero tal vez sea el mejor que pueda obtener Rodríguez, quien probablemente deba someterse a la humillación de presentarse por la circunscripción insular (y no la regional) para no correr el riesgo de quedarse fuera del Parlamento en la próxima legislatura. Román Rodríguez lleva la friolera de 17 años capitaneando una organización política que ha dirigido casi a su antojo, salvo el contrapoder de Antonio Morales en el Cabildo grancanario, y un varapalo como el que pueda avecinarse pudiera aconsejar un relevo generacional con carácter más o menos inmediato. Algunos se han puesto a mirar a Telde. Pero enseguida recuperan la compostura y cierran los ojitos.

La fuerza alternativa, Coalición Canaria, ha conseguido el milagro de mantener sus resultados de 2019 encuesta tras encuestas a pesar de haber sido desalojada de casi todas las instituciones. Incluso podría obtener algún diputado más en Tenerife, en La Palma o. asombrosamente, en Gran Canaria. El problema de Coalición Canaria –aunque afectará a todo el ecosistema político del Archipiélago– es la entrada de Vox en la Cámara regional, con tres diputados y grupo propio gracias a la estúpida pleitesía rendida a Casimiro Curbelo. Vox puede escalar más y fragmentar el espacio de la no izquierda. No puede negarse que a algunos coalicioneros –no, ciertamente, la mayoría– no le harían ascos a una abstención de Vox para llegar al control del próximo gobierno autonómico. Quienes piensas así no tienen ni la más ligera idea de a lo que se enfrentan. Para los nacionalistas sería una pésima noticia que Vox tuviera la llave de un Gobierno sustentado en CC, PP y acaso los tres diputados casimiristas. Vox jamás investiría a un candidato presidencial nacionalista. Jamás, sencillamente. Podría tolerar a los coalicioneros en un gobierno, siempre y cuando lo presidiera un dirigente del PP. Y Manuel Domínguez lo sabe perfectamente.

En las elecciones de pasado mañana domingo solo se juega el próximo gobierno andaluz. Pero tendrá un impacto enorme tanto en los miedos y debilidades del PSOE como en las fortalezas y esperanzas del PP. También en Canarias.