La crucifixión de la equis

Hay cualidades que son propias de las cosas y que si se sustraen a esas cosas las cosas dejan de ser lo que son. La o es redonda y si deja de serlo deja de ser una o para ser un huevo o una e o una i, el hielo es frío y si deja de serlo deja de ser hielo para convertirse en agua o en nube. En tales casos las cualidades de redondez o de frialdad adquieren un carácter sustantivo y, en consecuencia, el adjetivo se acerca al nombre, lo contingente se hace esencial, lo casual se hace necesario, la circunstancia se hace permanente.

La equis, si no estuviese crucificada, no sería una equis, sino que sería el signo igual que forman dos líneas cortas del mismo tamaño que corren en paralelo. La crucifixión es por lo tanto una cualidad esencial de la letra equis. La misma palabra crucifixión lleva una equis, aunque de no ser por la correcta ortografía de la palabra crucifixión también podría escribirse y pronunciarse con doble ce, crucificción. Si hay ficción podría haber crucificción, si no hay fixión no debería haber crucifixión, pero el caso es que sí hay crucifixión y no hay crucificción.

La lógica de la afirmación previa conduce a las siguientes consideraciones: ficción viene del latín fictio que significa fingir y, por lo tanto, la palabra crucificción, que no existe, podría significar algo así como cruz ficticia o ¡qué cruz de ficción! o ficción cruzada. Crucifixión, que es palabra existente, significa fijar en la cruz, pues proviene de la palabra crucifixio, y ésta de crux, que significa cruz, y de ficare, que significa fijar. Crucifixión es, por lo tanto, fijar o clavar en la cruz.

La única manera correcta de escribir crucifixión es crucifixión, con equis, esa letra que para serlo ha de estar necesariamente crucificada. En la palabra crucifixión la equis está doblemente crucificada: lo está por ser equis, pues para ser equis dos líneas habrán de cruzarse, y lo está por formar parte de la palabra crucifixión, que rememora la muerte de Cristo a manos de los romanos. Puede afirmarse sin temor a errar que la letra equis es la letra más sacrificada pues en el abecedario es la que encarna el sacrificio de la crucifixión de Jesús en la cruz para la salvación de la Humanidad.

Cada vez que usa una equis siente Nopólemo que está rezando y conmemorando la muerte de Jesucristo en la cruz. No obstante, Nopólemo es consciente de que la cruz donde los romanos crucificaron a Jesucristo no era una cruz en forma de equis. La cruz en forma de equis, que es lo mismo que decir en forma de aspa, es la cruz San Andrés, pues en una cruz aspada se llevó a cabo el martirio del apóstol San Andrés, y en ella estuvo predicando durante los tres días que duró su agonía. Representa la cruz de San Andrés humildad y sufrimiento y en heráldica significa caudillo invicto en combate.

La equis o cruz de San Andrés es también la cruz de Borgoña porque precisamente es San Andrés el patrón de esa región de Francia. Y esa cruz borgoñesa pasó a incluirse en los escudos de armas y banderas de España desde 1506 por los casamientos forzados del Antiguo Régimen. María de Borgoña se casó con Maximiliano I de Habsburgo, su hijo Felipe, llamado «el hermoso», se casó con Juana I de Castilla, llamada «la loca», y de ellos la cruz de Borgoña pasó a Carlos I de España y V de Alemania y, de éste ha transitado durante algunos siglos por banderas y emblemas españoles, desde carlistas a tradicionalistas, hasta llegar a ser un símbolo de hispanidad a uno y otro lado del Atlántico.

Nopólemo se pregunta si quienes se esfuerzan en equilibrar las diferencias genéricas sociales desdoblando continuamente el lenguaje en masculino y femenino sin ton ni son, esos mismos (y esas mismas) que, precisamente para evitar lo engorroso que es desdoblar el lenguaje en masculino y femenino una y otra vez y sin ton ni son, optan por utilizar la equis como signo que se refiere por igual a ambos sexos, son conscientes de la historia que la cruz aspada lleva sobre sus espaldas. ¿Al escribir queridxs ciudadanxs estarán dirigiéndose a todos y a todas los queridos y las queridas ciudadanos y ciudadanas, es decir, a todxs lxs queridxs ciudadanxs, o estarán dirigiéndose a quienes se sienten cómodos (y cómodas) con una visión tradicionalista de la Hispanidad?

Nopólemo piensa en la equis, qué de cruces lleva sobre sus espaldas: la cruz de la crucifixión del Cristo sacrificado para salvar a la Humanidad, la cruz de San Andrés, torturado durante tres días por defender el cristianismo, la cruz aspada, de Borgoña, la del Imperio español, la del carlismo y la de la hispanidad tradicionalista. Y también lleva la equis la cruz de quienes crucifican el lenguaje al creer que no habrá mujeres taxistas, mujeres abogados, mujeres médicos y mujeres presidentes, aunque el lenguaje, que es elástico, ya se ha acomodado a esas nuevas realidades sociales, mientras no se crucifique una y otra vez el lenguaje a base de aspas de borgoña en palabras inverosímiles: taxistxs, abogadxs, médicxs y presidentxs. No es poca la cruz de la equis, la letra más abnegada del abecedario.