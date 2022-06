Kitiquiere…? - Una Sbebsi Cola... Seguro que ya estarás familiarizado con esta especie de argot canario-magrebí que nos han traído los marroquíes que invaden Canarias.

Por si no lo sabías, Gregorio, los marroquíes consideran a los canarios como ciudadanos de segunda clase, unos infieles que hay que reeducar o exterminar, y de ahí esa forma despectiva con la que nos tratan. Ya no te digo si eres mujer, porque a ellas las tratan peor que a los animales.

Todo esto y más se lo debemos al gobierno de nuestro amigo Sánchez, que nos ha vendido al rey moro junto con nuestras aguas, pesca, petróleo y todo lo que pueda haber en nuestros fondos marinos.

El gobierno de turno y concretamente el socialista, históricamente monárquico y masón, ha decidido desde hace tiempo entregarle al soberano marroquí nuestra libertad y el derecho a decidir por nosotros mismos.

Hemos pasado de ser colonia a ser “Al Canarí”, una provincia de Marruecos compuesta por unas islas indefensas situadas en el Atlántico que han sido entregadas a cambio de mierda y sin ninguna garantía ni condición para que los derechos de los que vivimos aquí sean respetados, lo mismo que han hecho con el Sahara Occidental.

Al menos los saharauis siguen luchando por su tierra, pero nosotros nos hemos dejado invadir sin decir ni pio.

He sabido del llamado “Forum Canario Saharaui”, una organización promarroquí creada en Las Palmas de Gran Canaria en 2007 que, naturalmente, apoya la iniciativa para que el Sahara Occidental pase a formar parte de Marruecos.

Me he puesto en contacto con ellos y, a mi pregunta de si los saharauis deben tener derecho a ser independientes, me contestaron que, si como canario, no recordaba que fue el Frente Polisario independentista quien mató a los marineros canarios, a lo que respondí que los saharauis no tiroteaban a los pesqueros canarios sino a los españoles, porque estaban dentro de sus aguas para robarles la pesca de sus caladeros.

Esa es la verdadera historia y no la que nos están contando estos infiltrados pagados por Marruecos con la connivencia de nuestro gobierno central y de los títeres canarios a sus órdenes.

Los canarios hemos consentido ser de todo, desde una colonia anacrónica en 2022 hasta ahora que hemos pasado a ser uno de los mayores campamentos de inmigrantes ilegales.

Para colmo de males, el gobierno español ha logrado que se incluya la ruta canaria en el nuevo sistema europeo de reparto de refugiados…, y de los millones de euros que la UE aportará a los países que los acojan.

Con el Flujo migratorio hacia Canarias, Bruselas confía en que “la existencia de un sistema de reparto de aspirantes al asilo fijado de antemano, permita lidiar con las crisis migratorias de manera ordenada y solidaria”

Se puede ser solidario con el drama migratorio, pero no es lo mismo ser condescendiente que bobo-mierda.

Que Dios y Alá nos coja confesados, amigo, y hasta el martes que viene.