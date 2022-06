Jauja reseca

A mí comienza a molestar disponer de tanta pasta. No estoy acostumbrado. Y llega ahora otro chaparrón de millones. Según anunció el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, asignará a Canarias 1.937 millones, de los cuales 947 millones los gestionará directamente el Gobierno autónomo. Casi dos mil millones. Pero si, de verdad, no hacen falta. El escudo social de nuestro capitán América, conocido antes como Ángel Víctor Torres, es indestructible. ¿Saben ustedes cuantos canarios (y canarias) tienen ya un contrato indefinido como fijos discontinuos? Mil millones más, y en su mayoría, dedicado a la cohesión social. Es que ya empieza dar apuro. Una Europa más verde, una Europa más inteligente y resilente, una Europa más competitiva y más feliz.

No se dejen engañar por los trabajos de mierda --los trabajos posibles en una economía paupérrimamente terciarizada con poquísimas actividades capaces de generar valor añadido-- por la inflación que les empobrece día a día, por la subida del precio de cualquier producto en los supermercados, por la estratosfera por donde vuelan los alquileres, por la continuación de operaciones turísticas nauseabundas, por las listas de espera cada vez más largas y los pasillos de urgencias cada vez más bloqueados por camas improvisadas, por un sistema escolar que fabrica lerdos cuya máxima aspiración es un aceptable analfabetismo funcional. Eso son cosas de la derecha, aunque admitamos sorpresas. El Gobierno de Clavijo presumía de no arrastrar con deuda pública y el viceRodríguez se azoraba mucho. ¡Qué magníficos improperios le dedicaba! Ahora hincha su pecho de Pedro Infante por lo mismo.

Lo que no explica el viceCojonudo es que está ocurriendo con esos grandes proyectos tractores que transformarían la economía canaria financiados por los fondos Next Generation aunque seleccionados y bendecidos por Madrid. No es improbable que el viceCojonudo no tenga la más puñetera idea tampoco, aunque si le dan cinco minutos llama a Fermín e improvisa algo. Y si no es así llama a Olivera que le improvisa otra cosa. También es cierto que la oposición no pregunta nada al respecto. Seguro que este silencio sobre un asunto nuclear en la legislatura se explica por alguna jugada maestra de José Miguel Barragán, un napoleón parlamentario al que no se le cae nada al suelo. Barragán es uno de los que piensa que nunca pasa nada grave, y si pasa, se le saluda. Aunque finalmente la explicación es muy sencilla. La administración autonómica era (y es) el principal instrumento para impulsar estructuralmente el desarrollo de una estrategia económica poscovid y para maximizar las inversiones en materia sanitaria, educativa, asistencial. Efectivamente, en lo que se refiere a recursos económico-financieros, y en contra de lo ocurrido en la crisis que estalló en 2008, la UE ha movilizado muchísima pasta. Pero una cosa es tener pólvora y otra un arma eficiente y eficaz. Las administraciones públicas españolas no son particularmente eficaces ni eficientes. La administración autonómica, más en concreto, es torpe, lenta, a la vez deficiente e insuficiente, está envejecida y padece de múltiples problemas técnico-operativos y profesionales. Es, por lo demás, una administración escandalosamente colonizada por las direcciones de los partidos políticos. Contraste usted cuanto personal eventual puede nombrar un ministro o un consejero alemán y cuanto puede designar un consejero canario. La reforma de las administraciones públicas – especialmente en esta coyuntura – debería ser una prioridad estratégica del Gobierno regional. No lo es. No quieren una administración pública de los canarios, sino una estructura políticamente manejable y partidistamente rentable y servicial. Llueven fondos, ayudas y transferencias pero no cae una gota en el suelo. Se evapora al contacto de una administración impotente y un Gobierno pesebrista.