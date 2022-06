Nopólemo no sabe en qué pensó cuando escribió el título «Un pedacito de Marte». Lo lee y lo relee y no se le ocurre nada que decir. Tal vez lo escribió porque recordó la obsesión de su amigo Fernando Casás con ese planeta, o porque leyó en msn.es alguna noticia absurda sobre tal o cual objeto encontrado en la superficie del planeta rojo que a primera vista parecía el vestigio de una civilización extraterrestre pero que a segunda vista resultó ser sólo una roca de formas llamativas. Nopólemo lo lee y lo relee y como no se le ocurre nada transforma «Un pedacito de Marte» en «Un pedacito de martes», que es un título que considera mucho más sugerente y de mayor envergadura poética.

Hay varios y poderosos motivos de índole hermenéutica por los que Nopólemo cree que “Un pedacito de martes” es un título con más posibilidades que “Un pedacito de Marte”, que su potencia metafórica es mayor y que tiene más capacidad para permitir comparar de manera implícita elementos de ámbitos ajenos. Sin ir más lejos, “Un pedacito de martes” ofrece de partida una incongruencia que es metafórica porque pone en relación el tiempo con el espacio. El martes, que es un día de la semana y una entidad de tiempo, no puede trocearse en pedazos como si fuese una entidad material que ocupa el espacio. En sentido estricto, no hay nada que pueda ser llamado «pedacito de martes». Si se corta con un cuchillo una tarta en trozos puede uno comerse un pedazo, pero el día martes no puede dividirse en partes que puedan pincharse con un tenedor o recoger en una cuchara o cogerse con la mano y llevarse a la boca. Pedazo implica espacio y materia porque un pedazo de lo que sea ocupa un lugar en el espacio y por eso un trozo de tarta puede asirse con la mano, pero el martes es tiempo y por mucho que se quiera no se puede coger un pedacito de él y llevárselo a casa en el bolsillo o en una tartera.

Martes y Marte son palabras relacionadas, aunque la primera refiera un día y la segunda refiera un dios. El martes es el día de Marte, dios de la guerra y, en consecuencia, es también el día bélico por antonomasia, aunque en sentido estricto un día no puede tener carácter, ni bélico, ni amoroso, ni de cualquier otro tipo o condición. No obstante, haciendo un esfuerzo de laxitud lectora, «Un pedacito de martes» permite pensar con optimismo que la guerra puede terminar si se la trocea al infinito. Un pedacito de martes no es el día de la guerra completo, sino un trocito pequeñito del día de la guerra. Y si la guerra puede trocearse en trocitos pequeñitos, podría también trocearse en trocitos microscópicos de manera que cada uno de esos microscópicos trocitos belicosos dejen de ser letales. Si la guerra se trocea microscópicamente al infinito y si esos trocitos se mantienen separados y divididos de manera que nunca se dé la suma de todos ellos entonces la guerra desaparecerá, se esfumará en inofensivas batallitas. Las partes bélicas por separado incluyen el todo pero nunca darán el resultado fatal del conjunto, serán como juegos de niños, de la misma manera que millones de pedacitos ínfimos de una tarta de chocolate son tarta de chocolate pero nunca darán el sabor de un pedazo de tarta, ni siquiera un atisbo de sabor a chocolate, serán, así, por separado, un molesto resto de comida que se empecina en quedarse entre los dientes.

«Un pedacito de martes» invita también a reflexionar sobre el funcionamiento de la memoria, que selecciona aquel «pedazo» que quiere recordar y aquello que quiere olvidar, aunque después no recuerde qué es lo que ha seleccionado para el olvido.

Nopólemo está seguro de que, si lo medita, encontrará más y más posibilidades de lectura para «Un trocito de martes», pero se conforma con haber pensado en las tres derivas hermenéuticas expuestas. Enciende el televisor que, un día más, escupe imágenes de la invasión rusa de Ucrania. Nopólemo se reconcentra e imagina que trocea la pantalla como troceó la tarta de chocolate y como troceó el martes de la guerra hasta convertirlo en ínfimos atisbos de violencia de todo punto inofensivos, tan perdonables como los inocentones juegos bélicos infantiles. Lo imagina, pero no consigue sentirse mejor.