¿Un campo de fútbol en la sima de Jinamar?

Si alguien propusiera hacer un campo de fútbol arriba de la Sima de Jinámar pondríamos con razón el grito en el cielo. Desde luego lo harían aquellos que saben que por ella fueron arrojados brutalmente sus familiares o correligionarios. Pero apuesto también que se molestarían los sucesores de quienes perpetraron esos crímenes. En la conciencia humana siempre hay un rescoldo ético para la sacralidad de las víctimas. Siempre hay un pudor para el respeto a los muertos.

Los balones del Mundial de Qatar, los jugadores, los árbitros, los espectadores, etc celebrarán el Mundial sobre cementerios. Por eso soy de los que verá ni un partido, ni la final aunque jugara España porque no se juega al fútbol sobre cementerios. En la construcción de las infraestructuras han muerto por lo menos 6.500 trabajadores inmigrantes (más de 100 por cada partido que se va a jugar), debido a las condiciones de semiesclavitud en que han vivido. Las condiciones de trabajo han sido terribles. Familias de otros países. Han muerto por cosas tan “simples” como morir electrocutado en la chabola en que vive.

Estos hechos se han conocido a cuentagotas porque a la Humanidad no le da igual que haya humanidad o no. The Guardian u organizaciones como Amnistía Internacional están destapando la vergüenza de que hayan muerto 6.500 trabajadores en las obras de un Mundial, según informa www.noalmundialdelaverguenza.net

Los amantes del deporte, especialmente los del fútbol, tienen una ocasión inmejorable de mejorar esa realidad que les apasiona. Tras el Mundial de Qatar hay un poder capaz de hacer cambiar las fechas del Mundial al invierno porque durante el verano sería inviable…. pero miramos hacia otro lado cuando los trabajadores han pasado días y días en esas mismas condiciones de calor ¡trabajando!

Especialmente miserables han resultado las autoridades políticas españolas con la recepción en España al emir de Qatar con todas las alfombras. Una cosa es que las empresas tengan relaciones económicas y otra este despliegue sociopolítico de las Cortes generales y con el PSOE a la cabeza del servilismo hacia el que paga. El que paga manda, es verdad, pero no siempre. Podemos oponernos. Me uno a los que no verán ese Mundial. Por vergüenza.