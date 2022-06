Arucas Educando en el Uso del Dron

Los avances de la tecnología digital están siendo cada vez más rápidos y van a ser una de las claves para resolver los problemas del futuro y garantizar puestos de trabajo a la juventud de hoy en día. Sin embargo, todo este desarrollo no tiene sentido si no sabemos utilizarla, es decir, si las personas no sabemos integrar la tecnología con un uso responsable en nuestras vidas, es lo que podemos llamar la relación persona-tecnología. La formación de nuestra sociedad en este aspecto es fundamental, lo que ha llevado a que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas fomente la educación en ámbitos digitales como los esports (competiciones de videojuegos) y la programación, y que este año completamos con la formación en el mundo de los drones desde la Concejalía de Educación y con la colaboración de Esport Talent Canarias.

Los drones aunque puedan parecer un juguete, realmente tienen un potencial increíble que nos va a permitir utilizarlo para muchas necesidades: transportar los pedidos que realizamos por Internet; ayudar a salvar vidas en lugares remotos; o apagar fuegos en edificios y bosques. Para todo ello, cada vez hay más personas que se especializan en el pilotaje de drones, pero antes necesitan diferentes certificados otorgados por la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y permisos de vuelo porque, a pesar de que los drones son accesibles en cualquier tienda de tecnología, no se pueden volar en todos lados. Ya pudimos ver en el mes de enero cómo un espectáculo de drones apoyó a las personas damnificadas de La Palma por la catástrofe del volcán de Cumbre Vieja o bien el espectáculo de hace unas semanas en la playa de Las Canteras, es por ello que el dron se convierte también en una herramienta para el fomento del turismo y los espacios de nuestras islas reduciendo el impacto medioambiental que podrían tener los tradicionales espectáculos de pirotecnia. En Gran Canaria ya existen varios lugares autorizados por la AEASA para realizar prácticas de vuelo al aire libre, pero aún queda que se introduzca y normalice el uso del dron tanto a nivel educativo como profesional. A partir del dron se ha generado un ecosistema que tiene cada vez una mayor demanda, es por ello que a través de la Concejalía de Educación del Excmo Ayuntamiento de Arucas hemos creado el Arucas Drone Summer Camp 2022, un proyecto formativo durante las cuatro semanas del mes de julio que permitirá a jóvenes entre 12 y 18 años conocer los aspectos básicos del mundo del dron y experimentar prácticas de vuelo tanto con simuladores virtuales como con drones de verdad cumpliendo con el reglamento establecido y aplicando las medidas de seguridad. Aprenderán las partes más importantes de la normativa y los diferentes tipos de drones y sus utilidades, lo que les permitirá decidir si les gusta este mundo y formarse más en el futuro para acceder a una profesión. El municipio Arucas está preparado para acoger el primer campus de verano de drones en Canarias y ofrecerá unas instalaciones aptas para su pilotaje, además de velar por la seguridad de los participantes. Este innovador y pionero proyecto es una oportunidad única para la juventud de la isla de Gran Canaria que quiera conocer de primera mano el mundo del dron con profesores expertos en la materia y que cerrará con un evento final el sábado 30 de julio en el que podrá asistir el público general y donde habrá exhibiciones de drones. El campus es completamente gratuito, así que desde el Excmo. Ayuntamiento de Arucas se anima a todo el que quiera participar a inscribirse a través del enlace que encontrarás en las redes sociales del Ayuntamiento de Arucas y de Esport Talent Canarias. Arucas Drone SummerCamp 2022 te espera.