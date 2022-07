En compañía de animales y cosas

Ayer o anteayer, mi vista se cruza con una de esas frases de pensamiento hecho a la medida de un humanismo antiguo, de todo incluido, superado ya por el giro del tiempo. La frase a la que me refiero refleja, en la esfera de nuestro momento histórico- relativístico, un tipo de pedantería resabida. Excesiva, según mi parecer. Hasta este instante, nunca antes me había concernido esa frase, que luego diré, al menos no en el modo en que ahora la experimento, esta vez me parecía falseada, detenida en la pomposidad del tiempo. Ocurre algunas veces con esa clase de sabiduría en píldoras, que olvida, por su carácter paternalista, probablemente apremiada por el combate contra la ignorancia de otros tiempos menos ilustrados, otros aspectos que la urgencia ha ocultado y disculpado. Entre otros aspectos, olvida el giro psicológico que la sociedad ha tomado respecto a la academia, que ahora es dubitativo si no algo hostil, porque la academia inspira en la actualidad más sospechas y desconfianza que en otras épocas del pasado, y de la que no hay que excluir un realineamiento de valores.

“Quien tiene un libro a mano nunca se sentirá sólo”, decía la expresión. Lo que evocaba esta expresión a generaciones pasadas le había de parecer indiscutible, la importancia del conocimiento la sociedad la tenía asumida. Por otra parte, la máxima aporta indicios que inducen a pensar que es la soledad la que se quiere exorcizar, mediante los libros. Porque proporciona compañía. En ella se pondera mal los libros como artilugio de conocimiento, dado que ante todo son buenos por la compañía que nos reporta. No más que otras diversiones, aunque menos prestigiosas. Pero el caso es que la soledad es un sentimiento muy personal con o sin un libro, con o sin un smartphone. La arqueología que no es sino el estudio de los objetos que los humanos manipularon, que tuvieron en su mano, que el tiempo sublima y eleva a monumentos por su valioso contenido, son artilugios de saber, objeto de asombro y magia. De hecho, el libro, ya es un monumento, pues al fin y al cabo las cosas en mayor o menor medida, si no todas, les basta el tiempo para ser arqueología. Por ello mismo la compañía que promete el libro como lenitivo contra la soledad nos parece amanerada. El lector no obstante se sacude algo la pereza, el juicio previo, los juicios previos y lee de nuevo la frase. “Quien tiene un libro a mano nunca se sentirá solo”. Le huele a naftalina, y piensa en la epidemia de soledad que aqueja a las sociedades modernas. Esta máxima pierde su sentido, incluso en su mismo origen, porque el lector sabe que la soledad y los libros son perfectamente compatibles. Le aparece de una ingenuidad conmovedora. Como si los libros pudieran sustituir, por ensalmo, el vacío que ocasiona la soledad cuando se agarra a la vida del vivir. Al lector le desconcierta esa exultante propuesta fatalmente terapéutica. Por el contrario, el conocimiento puede desearse por puro conocimiento, por el placer del propio conocimiento, sin que haya atisbo ni necesidad de una compañía vicaria. Existen tantas terapias, casi tantas como individuos, utilizar los libros como reclamo contra la soledad parece impropio. No soy psiquiatra, pero no los veo recetando libros contra este mal. Por otro lado, este pensamiento-frase lleva dando tumbos desde el paleozoico cultural. Lo nuevo es la deformación que el lector le descubre en esta suerte de epojé o así. En su ingenua composición inicial, supongo que dicha malformación resultaba disimulada, por la misma constitución de una sociedad en blanco y negro sin entretenimientos, y, donde prevalecía el eco monocorde y constante, de caverna en caverna, poniendo a prueba la cualidad sonora de valles y oquedades, recetando los libros contra el mal de la ignorancia. Por el contrario, frases análogas como “el caballo es el mejor amigo del hombre” o “el perro es el mejor amigo del hombre” conservan su frescura e intensifican su significado, que el giro del tiempo ha propiciado. Según mi parecer, las declaraciones de amistad a los objetos, a los animales, revelan la verdadera psique humana, su endeble lealtad a sus semejantes humanos. O su imposible lealtad. O acaso su total desconfianza. Y lo que verdaderamente el lector echa en falta, a pesar de su irrealidad, acaso es una declaración firme, al menos igual de firme, referida a la amistad humana. Una declaración que entronice en el hombre una verdadera confianza. No obstante, no es precisamente pródiga la tradición filosófica-literaria en manifestaciones de este tipo. Al contrario, son famosas filosóficamente las que subrayan su radical desconfianza. El lector echa en falta un axioma que sitúe al hombre en la cima como animal de compañía. El lector ni siquiera pretende que le ofrezca la leal compañía de un perro o un caballo, por supuesto. La aportación destacable de esta sentencia, “quien tenga un libro a mano nunca se sentirá solo” nos obliga a pensar que el hombre dista de ser una buena compañía. En cambio, nos dice mucho de la soledad de su destino.