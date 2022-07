Los poderes ocultos y no tan ocultos

Pedro Sánchez alicató su semana de la OTAN con declaraciones públicas en las que advertía sobre los «poderes ocultos» que conspiran para que el PSOE no gane las elecciones. Seguidamente recibió descalificaciones por atreverse a insinuar una conspiración que beneficiaría a los populares. Muchos cavernícolas de piel de cabritilla pusieron cara de asombro por la reflexión. ¿Resistencia camuflada y no camuflada en España? Es curioso que la perplejidad pida paso en un periodo donde las conversaciones entre Villarejo y Cospedal supuran la debilidad estructural de la democracia española. Unas charlas entre hampones de cuello almidonado, que, entre otras fechorias, se pusieron a construir con pico y pala maldades para arruinar a los líderes de Podemos. Resulta patético (y triste) que este país se haya volcado en hacer una travesía democrática para volver de nuevo al origen: sí, a unos poderes oscuros que amparados en las libertades constitucionales ha utilizado el erario público para servirse de las instituciones en provecho propio. Los GAL, el terrorismo de Estado en la etapa de Felipe González, supuso un punto de inflexión tétrico, una lección imponente sobre cómo un grupo puede hacer que un sistema democrático agonice. También fue un momento clave para el periodismo y su fortaleza frente a los que trataban de legitimar la alternativa de la anuencia por el hecho de que el enemigo era ETA. Asistimos ahora al intento por parte del PP de Feijóo de banalizar lo que hizo su partido hace ocho años, las maquinaciones conspiratorias que se ensamblaron desde el poder ejecutivo de la era de Rajoy para intoxicar el sistema. Entonces, ¿por qué asombrarse ante la afirmación de Pedro Sánchez de que en este país hay poderes ocultos que temen por sus intereses? No es lugar por falta de espacio para referirse a los que no desean que en este país vuelva a gobernar una mayoría a la izquierda. Pero se pueden imaginar quiénes son los que quiere controlar la educación, la sanidad, la energía, las telecomunicaciones... Los poderes que quieren más poder.