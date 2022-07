¿Cómo salimos de ésta?

La inflación está castigando las posibilidades de recuperación de la economía y la capacidad de ahorro de los hogares.

No es una crisis de demanda, porque con la política fiscal expansiva de los presupuestos europeos y con la política monetaria expansiva impulsada hasta ahora hay financiación y generación de empleo.

No hay un sobre endeudamiento privado de los niveles de 2008, aunque sí un alto endeudamiento público pero financiado a coste casi cero hasta ahora. Por eso, subir los tipos en Europa tendrá un efecto limitado para contener la inflación, y provocará dificultades de financiación a los hogares vulnerables y pymes e incluso aumento de precios para repercutir los costes de financiación de las empresas. No obstante, es la herramienta que el BCE tiene y está obligado a utilizar, para evitar al menos una burbuja inmobiliaria que se añada a este potaje global.

Sí hay una crisis energética, provocada por dos factores interdependientes: la dependencia del gas y petróleo, que se agrava con la guerra de Rusia. Si se hubiera acelerado la transición a las renovables hace años, no existiría tanta dependencia del gas ni del petróleo, y, en consecuencia, de Rusia. Es un problema complejo y de largo plazo de solución, además de que los gaseoductos eran un proyecto conjunto ruso y alemán.

Intereses cruzados entre la industria (automovilística principalmente) y las petroleras han provocado que la generalización de las renovables se retasara al menos diez años con respecto a cuando la tecnología ya estaba lista, para amortizar inversiones y estirar el beneficio al máximo en el tiempo. En la situación actual, con el progresivo aumento de regulación, no queda mas remedio que un second best, una situación menos eficiente para un lado del mercado, pero necesario para el otro.

Frente a la senda de crecimiento europeo y estadounidense, Rusia no podía permitirse quedarse atrás más tiempo, porque corría el riesgo de colapsar entre la incapacidad de hacer frente a la pandemia y su dependencia de las exportaciones energéticas, mientras sus competidores estaban en plena fase monetaria y fiscal expansiva. La amenaza democrática desde Bielorrusia y Ucrania aceleraron la decisión de ataque, además de apoderarse de manera definitiva de la industria y minas de Donbás. Con este ataque se solucionaban dos problemas para Rusia; se aplastaban riesgos democráticos y se consolidaba la posición energética. Y además lo financiarían otros. Las tendencias totalitarias de Putin llevaban años cimentándose con seguridad bajo el aliento conveniente de Trump.¿Qué podía salir mal? Pues Europa ha demostrado estar más unida que nunca, tanto en su compromiso político como en el desarrollo de la regulación de la respuesta energética. La OTAN ha afianzado su posición para con al este y ha sentado abiertamente las bases para cubrir los riesgos en el Sahel, a su vez influenciado por Rusia.

Cómo salimos de esta: Si Europa amenaza con cortar el gas ruso, Rusia no puede financiar la guerra. Pero Europa no puede afrontar un invierno sin gas ruso aún, y no hay capacidad para gestionar una estanflación en EEUU ni en Europa, como no la ha tenido Japón en veinte años. Europa y EEUU deben dar la impresión de estar dispuestos a alargar la guerra durante años y a tener capacidad para gestionar la economía en estas circunstancias. Estratégicamente, Rusia debe dar impresión de poder seguir siendo la amenaza constante. Pero la guerra no puede durar más de un año. Se llegará a una situación de no retorno de la posición de Rusia en Donbás, y a cambio se frenarán los ataques. Se sustituirá a Putin, y se eliminarán progresivamente las sanciones contra su entorno. Europa acelerará la transición a las renovables para no tener dependencia de Rusia ante futuras situaciones inestables. La clave es si se articulará una herramienta eficaz de vacunas para combatir la pandemia a nivel global, y si China la aceptará para salir de la crisis productiva a tiempo de volver a entenderse con Occidente.