Gaming y drones, una buena relación.

Ha pasado medio año del 2022 y no hemos parado de hablar de gaming e esports. Con la recuperación de los eventos presenciales, en los últimos meses hemos tenido grandes citas como pueden ser el Dreamhack en Valencia en los que hemos podido ver una gran variedad de actividades, desde grandes zonas LAN, hasta charlas formativas, o grandes competiciones internacionales. Este ecosistema que se está creando está creciendo rápidamente pero también evoluciona y cambia a una velocidad increíble, es por ello que hay que estar continuamente actualizándose y al día de lo que pasa en los esports. Últimamente, he podido aportar mi granito de arena realizando una introducción al mundo gaming, en el que suelo comenzar preguntando qué significa y, sobre todo, para qué nos sirve. A partir de aquí, se genera un brainstorming en el que salen muchas ideas y conceptos y que intento agrupar en cuatro grandes grupos: la educación, el entretenimiento, la salud y la socialización, que en la pasada semana me tocó reflexionar con el primer grupo de jóvenes del Arucas Drone Summer Camp 2022, y llegamos a la conclusión de cada uno de estos grupos se ven beneficiados por el gaming incluso llegando a poner varios ejemplos en cada uno de ellos. Además, tuvimos que pensar sobre la idea de que los drones (tema central del campus) está o no relacionado con estos grupos, y resulta que sí, ya hay utilidades del dron para cada una de estas ramas.

Si nos ponemos a pensar, el gaming en educación es una gran potencia poco desarrollada, es por lo que, actualmente se utilizan sobre todo videojuegos ya creados como Minecraft para aprender aspectos de Biología o Dragon Box para aprender álgebra en matemáticas. De hecho, ya vemos cómo hay grandes proyectos focalizados en esta línea, como son la plataforma “Aprende x Gaming” de la conocida Junior Esports, en la que profesores de diferentes institutos nacionales explican conceptos a través de videojuegos, o bien el canal de TwitchClass, coordinado por Carlos Gil, maestro de educación Primaria que realiza streamings donde los más pequeños pueden conectarse para ver casos prácticos en directo, jugar con él o bien consultar dudas sobre diferentes asignaturas. El dron no se queda atrás, y es que uno de los objetivos del campus en Arucas es que los jóvenes aprendan conceptos de tecnología, matemáticas o física pero también muchas soft skills o habilidades blandas como son las relaciones interpersonales, la resolución de problemas o la presentación en público. Además de todo ello, se han interesado mucho sobre las habilidades del vuelo del dron, al fin y al cabo, como a todos, lo que más nos gusta es jugar, y ellos han podido volar drones tanto de forma virtual con el videojuego DCL Drone, como de forma física con drones educativos y seguros como son los Tello Edu. Por otra parte, un gran bloque también es el del entretenimiento, en el que podemos acoger principalmente el uso del los videojuegos por ocio pero también de forma competitiva, y es aquí cuando comenzamos a hablar de esports en el que vemos que hay una audiencia que aumenta y que se diversifica, superando cada vez más al deporte tradicional en algunas cifras pero con una estructura que requiere de un mayor desarrollo y consolidación desde el punto de vista profesional, algo que esperamos ver a medio plazo. Aquí entran también las competiciones de videojuegos de simuladores de drones e incluso, podríamos plantearnos la inclusión de las propias carreras de drones FPV (First Person View), es decir con vista en primera persona, en la que a través de gafas de realidad virtual o un dispositivo móvil podemos pilotar a vista de dron. Este es un debate que comenzamos a tener con personas expertas en deportes electrónicos y hemos reflexionado que podrían incluirse en estos grandes eventos, ya que son parte de la cultura digital, del gaming y del entretenimiento y la competición como otras actividades tan llamativas como los bailes de K-Pop y las “batallas de gallos” que ya están presentes. Los drones son considerados deporte a nivel internacional a través de la Federación Internacional de Aeronáutica, pero uno de los últimos hits en Estados Unidos es el Drone Soccer, una versión sencilla del fútbol en el que hay marcar gol consiguiendo pasar tu propio dron a través de la portería, que ya tiene federación y competición propia. En cuanto a la salud, tenemos que destacar que los videojuegos nos pueden ayudar a tener un mayor bienestar a través de la actividad física con algunas plataformas como la Realidad Virtual o el Multiball, o bien a través de la gamificación del ejercicio físico o de los tratamientos de fisioterapia. Los drones tienen ya funciones claras en esta línea, como son la asistencia sanitaria con botiquines o bien la vigilancia para prevención de accidentes en el mar o en las carreteras. Por último, el componente social, que ha sido muy criticado en el mundo gaming, puede mejorarse a través de videojuegos en equipo y en competiciones de esports, donde la comunicación y los valores deportivos deben ser clave en la educación de los más jóvenes, en este sentido tenemos que coger lo bueno del deporte y aprovecharlo en este nuevo ecosistema digital. Además, muchos videojuegos y plataformas digitales van a permitirnos una mejor inclusión social a través de adaptaciones para diferentes personas con discapacidad. Aquí el mundo del dron también nos puede ayudar, por ejemplo, a guiarnos en las calles poco iluminadas por la noche mientras caminamos, o bien a través de la creación de equipos para competir. Es por ello por lo que el gaming y los drones son dos grandes mundos con mucha utilidad, sobre los que llevamos ya tres años formando a jóvenes gracias al implicación del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, y que tienen una estrecha relación que pronto veremos más integrada dentro de todo el ecosistema.