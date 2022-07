Breverías 105

Los que todavía recordamos la inauguración del famoso edificio del Centro Universitario de las Palmas, el llamado CULP, construcción fuertemente «inspirada» en un centro parecido en la ciudad sueca de Uppsala, no hemos olvidado tampoco ciertas particularidades. Como podían serlo una serie de escalones en el acceso principal, cuya función era impedir que en invierno la abundante nieve nórdica invadiese la entrada y dificultara el acceso a las aulas. Dichos escalones fueron felizmente removidos en su día, dada su demostrada absoluta inutilidad.

*

Un caso parecido de nula adaptación de los elementos arquitectónicos a las condiciones meteorológicas prevalentes lo pudimos sufrir en el hoy llamado «antiguo edificio de los juzgados», donde los infortunados jueces, oficiales y en menor grado los sometidos a juicio hubieron de sufrir las consecuencias de un aislamiento pongamos que «inadecuado». El revestimiento exterior de cristal convertía el edificio en un horno inmisericorde. Cuando se modificó el exterior para paliar el efecto invernadero, se hizo con un aislamiento de poca calidad, que apenas si consiguió frenar las patologías de los desgraciados funcionarios.

Hoy día la impartición de la justicia ha emigrado felizmente a todo un «palacio de la justicia» con varios espléndidos bloques, de los que por lo menos de momento no parece haber queja.

*

Muchos recordarán la rumbosa cubierta de la gasolinera situada en el arranque del Paseo de Chil, hace de esto ya unos años. Emulando la forma del supersónico Concorde, semejaba el vuelo de un gigantesco pájaro. Lo malo es que al poco tiempo, el ave empezó a agachar el pico. A pesar de las garantías del arquitecto sobre lo normal de dicha propensión, el pico seguía con su inexorable descenso, por lo que al final no quedó más remedio que colocar un puntal para evitar una catástrofe. Y cortar por lo sano posteriormente, amputándole el pico al fastidioso pájaro. Y echándolo de su nido definitivamente poco tiempo después.

*

El famoso diseñador Sigvard Bernadotte pontificaba que en cualquier objeto el 80% de su forma debía obedecer a la función, y tan sólo el 20% a la estética. Lo que me trae indefectiblemente a una obra icónica del Archipiélago, el auditorio de Santa Cruz de Tenerife, donde me da la impresión que se han invertido los términos. Además de no cumplir de entrada con la normativa de incendios, adolecía de los vicios comunes a muchas de las obras del famoso arquitecto Santiago Calatrava; desprendimientos del revestimiento del «trencadís», aumento desmesurado de costes –en este caso un sobrecoste del 300% – o defectos en la calidad de los materiales. Posiblemente de los 72 millones del coste de la obra se destinaran cerca de 24 al «sombrero» de adorno del auditorio, quedando relegada por ejemplo su habitabilidad; el mismo vértigo que nos produce la inmensa cresta del edificio puede experimentarse en el interior del recinto principal, cuya impresión para el espectador que ha sacado una entrada de paraíso no es muy diferente de la que debe percibir el saltador de esquí a punto de lanzarse desde la torre de saltos de Garmisch Partenkirchen.