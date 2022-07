‘James Webb’: la poesía en la locura

La imágenes del Universo captadas por el telescopio James Webb nos sitúan por primera vez ante lo que hemos querido siempre que sea el Universo: un sueño profundo a través de un cerebro alterado por una droga legal, quizás la misma que nos administra el anestesista antes de una cirugía y que nos arrastra por laberintos siderales que nos dejan un sabor dulce. Estas fotografías eminentemente astronómicas tienen una potencia social que va más allá de la complicación tecnológica que supone captarlas. En principio, sea cuál sea la realidad que allá transcurra, nos convierten en exploradores que se preguntan por la vida entre las nebulosas del quinteto Stephan o lo que interpretamos como sistemas montañosos. El ser humano siempre creerá que no es único en el Universo, y que entre ese paisaje psicodélico hay individuos que no saben qué es la inflación. No es una majadería, ni mucho menos. Astrónomos que abandonan su alma entre lentes cada vez más gigantes, en lucha permanente con la distancia infinita, no dan por cerrada la cuestión de otras existencias. Ante la permanente pregunta hacen un gesto de interrogación, igual que el oftalmólogo que, enigmático, sanciona que «cada ojo es un mundo» cuando el paciente le solicita algún diagnóstico a partir de la experiencia obtenida con el otro ojo. Una idea de elasticidad, de asociación con lo inabarcable, de puro individualismo, que se multiplica sin descanso con el Universo, el único lugar que mantiene activo ese afán del hombre por descubrir horizontes terrenales. Ver lo que no se pudo ver hasta el otro día constituye un ensayo sobre la marcha del mundo: la desaparición, la alteración de ese tejido o la misma explosión de minerales desconocidos determinan la salud de lo global, una especie de medidor sobre las consecuencias de las barrabasadas que se cometen a diario aquí abajo. La belleza extraordinaria de los mensajes perturbadores del James Webb son la poesía de la civilización, a lo mejor la más excelente entre inundaciones tan prosaicas como la locura del 2022.