Una propuesta antiprogres

Escribo estas líneas justo el día en el que el proyecto de la llamada «ley Trans» será aprobado por el Consejo de Ministros y, de este modo, comience la posterior tramitación en las Cortes. Se pretende un trámite rápido en consonancia con el anhelo del ministerio del que parte la iniciativa, la cartera de doña Irene Montero, que ha hecho de esta ley una bandera tan grande como la que se exhibe en el Día del Orgullo. Por ello, su recorrido por las instituciones se ha iniciado, precisamente, en la jornada de la celebración de la diversidad para hacer pública la voluntad del gobierno en pro del colectivo LGTBI-Trans.

Por lo que uno sabe del proyecto, hay algunos artículos rompedores tanto en lo social como específicamente en lo jurídico. Tal vez el más sorprendente, al menos para el que suscribe, es el que define el nuevo derecho del cambio de identidad sexual a partir de los catorce años de edad, y además con plena libertad del individuo, que ni tendrá que buscar el refrendo de la justicia para validarlo ni se verá limitado en el uso y disfrute de este derecho fundamental por la acción de la familia: es que ni siquiera los padres podrán hacer valer sus legítimas opciones de reprobación.

La ley supondrá un giro rotundo en la concepción del hombre y la mujer. Por cierto, un giro que hará que España entre por la puerta grande en el selecto círculo de los países más avanzados en las cuestiones de definición sexual y, por supuesto, en las dinámicas relacionadas con la identidad de género. En sí, un reto de enorme calado entre los ciudadanos del que apenas logran adivinarse las consecuencias de todo tipo que arrastraría su confirmación legal. Y es aquí donde voy: son de tal envergadura los efectos que ni los propios autores del proyecto son conscientes de las repercusiones que se derivan de su puesta en práctica. Algunos de ellos entrarían en conflicto entre sí o, en el mejor de los casos, invitarían a una seria reflexión sobre el elemento nodal del cambio propuesto, no sólo en el plano personal, sino en el estrictamente legal. A fin de cuentas, con la actual ley en la mano, el menor únicamente estaría facultado a obtener el carné de conducir mucho más tarde de lo que recoge el tenor del proyecto de la señora Montero para el cambio de identidad sexual. Lo que se quiere decir es que el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad, en vez de iluminar la relación del menor con las leyes que le atañen, las envara y aún las vuelve más confusas y contradictorias. Desde su misma publicación, si nadie lo remedia, los conflictos estarán servidos.

Lejos de mí limitar la libertad individual, la lícita ambición de identificar lo sentido con lo legal, pero, como en cualquier otra esfera de lo humano, habría de estarse en el pleno conocimiento de las responsabilidades morales que se generan, unas obligaciones que no pueden ni deben ser ignoradas por el sujeto que aspira al reconocimiento de un derecho de primera magnitud. Y este es el capítulo en el que me gustaría centrar la última parte de la columna. ¿Por qué un individuo puede cambiar de sexo con 14 y, por el contrario, sólo se le imputa responsabilidad penal a partir de los 18? Si es lo suficientemente consciente de sus actos y decisiones a tan temprana edad, tanto como para iniciar el tránsito hacia una identidad distinta a la biológica, ¿por qué no se conviene en los mismos años para asumir las consecuencias penales de una determinada conducta? Estaría bien que se meditara sobre el fondo de la cuestión, dejando a un lado los planteamientos ideológicos, aunque en cierta manera son los que llevan a esta paradoja, puesto que el principio moral que gobierna a todas estas leyes, tanto la actual Ley del Menor como la incipiente de Irene Montero, es el siguiente: para lo bueno o para lo que uno desee, no importa la edad, pero, para lo malo o lo que causa algún tipo de responsabilidad, te protejo como sea.

En definitiva, esta ley es un nuevo triunfo del sujeto frente al Estado, de la voluntad ante las instituciones, pero también debería ser la victoria de la responsabilidad. Me pregunto si el gobierno de Sánchez sabe realmente lo que está haciendo y, si es así, ¿por qué no unifica, de una vez y para siempre, el concepto de responsabilidad legal del menor? ¿Por qué no situar la edad penal a los 14? ¡Cuántos delitos, por fin, recibirían el castigo que se merecen!