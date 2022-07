3 + 1 gratis

Nopólemo está en un macro-aeropuerto. Da igual la ciudad y el país porque todos los grandes aeropuertos son iguales. Lo que no da igual es que su vuelo se haya retrasado tres horas y que por eso tenga tiempo de sobra para aburrirse. Trae consigo un libro de cuentos de Mario Benedetti que recuerda que leyó hace muchos años con gusto y detenimiento. Lo compró hace apenas unos días a sabiendas de que ya lo tenía porque no sabía el lugar de su biblioteca en que el viejo ejemplar se escondía. Los libros son así, agujas en pajar, se ocultan y desaparecen, a veces para siempre, aunque estén ahí.

Además de los cuentos, Nopólemo lleva en su mochila una tesis doctoral de cuatrocientas páginas que debe informar, y tiene también la posibilidad de leer la prensa escrita que pueda adquirir. Si se decide a leer, Nopólemo tiene claras sus prioridades: empezará por comprar el periódico, luego escogerá algún cuento y finalmente se detendrá en unas páginas de la tesis; lo más ligero en primer lugar, periódicos, revistas, y luego lo más serio, ficción primero y ensayo después.

Antes que leer, Nopólemo prefiere caminar. No es que le guste deambular despreocupadamente y sin propósito por los pasillos interminables del aeropuerto, cosa que considera bobería, pero en los aeropuertos suele preferir Nopólemo el deambular frívolo a la lectura. Nopólemo no desea estar ahí, a la espera de un vuelo que se retrasa horas, pero cuando, como es el caso, se ve obligado a permanecer en una terminal, con frecuencia escoge vagar de aquí para allá como un flanêur parisino y no leer. Por eso, aunque con desgana, Nopólemo se levanta y comienza a pasear.

El aeropuerto es tan grande que ir de un extremo a otro de la terminal y vuelta atrás hasta la puerta de embarque le dará para ocupar esas tres horas de espera que lo esperan. Entra en una tienda a mirar zapatos. No es que le hagan falta zapatos, pero están ahí, a la vista, y por qué no. Le gustan porque son sencillos y cómodos, de horma ancha y carentes de tacón. El tacón es algo que Nopólemo rechaza, en los hombres, y sobre todo en las mujeres. Nopólemo no entiende que las haya capaces de ir de puntillas por la vida, sobre unas agujas de vértigo que obstaculizan el libre movimiento del cuerpo. Tacón y esclavitud son para Nopólemo sinónimos. Si compras tres pares, te llevas uno gratis.

Se adentra Nopólemo en un quiosco a ojear revistas. Las de motos y las de corredores de fondo (eso que llaman running, pero que es correr) le interesan de manera especial y se detiene un rato en ellas. Las revistas del corazón no le llaman la atención, pero es imposible pasar delante de ellas sin mirar algunas de las bellezas plasticosas que aparecen en las portadas. Luego lee los títulos de las novelas de éxito y hace su ranking de mejor a peor. Lee también los títulos de los libros de autoayuda que, está predispuesto a ello, le hacen mucha gracia. La autoayuda, piensa Nopólemo, es, como la soledad sonora, una suerte de oxímoron porque la ayuda, para serlo, debe venir del exterior, lo demás es onanismo mental. Finalmente ojea los titulares de la prensa nacional y después los de la internacional, primero los que están en inglés, luego los que están en francés y después los que están en alemán. El alemán es para Nopólemo casi chino y con gran dificultad imagina lo que los titulares teutónicos quieren decir.

Nopólemo, por si acaso, compra dos periódicos, uno nacional y otro internacional, y se dirige a la caja. Frente a él luce el colorido chirriante de una hilera de chocolatinas que lo tientan: si compras tres te llevas una gratis. Paga y sale con prisas al pasillo porque no quiere sucumbir a esa oferta tan dañina para su salud. Camina rápido y de soslayo ve que un local anuncia que si compra tres camisas se lleva cuatro, otro que advierte que si compra tres bollos se lleva cuatro, otro que si compra tres relojes se lleva cuatro, y otros que si compra tres de lo que sea se lleva cuatro. ¿Y si quiere uno y no tres? ¿Y si quiere dos? ¿Por qué va a ser mejor cuatro que tres, tres que dos y dos que uno? ¿Por qué, si quiere tres, va a tener que llevarse cuatro? Al comprar tres y llevarse tres pudiéndose llevar un cuarto gratis ¿estará haciendo el tonto o habrá resistido al astuto reclamo publicitario y habrá así ejercido con fortaleza su libertad de elección?

Nopólemo se hace una pregunta tardo-capitalista tan fatídica como propia de tiempos bélicos: ¿si compra tres guerras tendrá que llevarse cuatro? ¿O podrá ejercer su libertad y quedarse con tres? Porque es evidente que tres guerras son mejor que cuatro, aunque la cuarta se la den gratis. Y dos son mejor que tres, y una mejor que dos, y cero mejor que una. Menos es más.