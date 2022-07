En un encuentro reciente sobre el cambio climático y la salud, celebrada en el Colegio de Médicos, hubo cierto deslumbramiento cuando Antonio Morales, presidente del Cabildo, se vistió de ferroviario y lanzó a los cuatro vientos que el fantasmagórico tren al Sur de la Isla ya tiene todo sus papeles y proyectos en regla, quedando sólo pendiente el asunto de las perras de la Corte y Villa, vengan de los fondos de recuperación o de cualquier otra caja fuerte aún por abrir. Ya se sabe que a Moncloa le rechina que este terruño atlántico ande desde hace años y troyanos metido en conjuntar el puzle del tren. Y le escama más el asunto al ver que la iniciativa ha cogido el color sepia de los western, donde la llegada del artilugio acababa convirtiéndose en un relato de madurez épica. La combinación de ambas impresiones hace que no nos tomen en serio y que vean la alternativa al tráfico convencional como un tiktok , al que responden con la seriedad continental del que ve al insular como un friqui deslocalizado: ¿un hermano pequeño del AVE como en tierras de Castilla, donde estructura esos vacíos de la lejanía? Y a tomar por saco. Pero la cortedad de Gran Canaria y la reducción de las emisiones de gases a la atmósfera son razones, de entrada, más que suficientes para una defensa interinstitucional de esta idea cargada de perezas, aunque ya con sus buenos millones de euros gastados en planificación y proyectos de estaciones metidos en discos duros. El tren de Morales necesita, como reclaman algunas voces técnicas y civiles, un estudio minucioso de rentabilidad y de capacidad para atender las demandas comunitarias de los municipios, pero también de la conexión de los núcleos turísticos con el eje ferroviario, imprescindible para un desarrollo cohesionado del territorio y para el mejor bienestar de sus habitantes. Dicho esto, no se conoce por ahora ninguna apuesta alternativa al tren capaz de frenar el crecimiento del parque móvil, parar el aumento desbordante de ramificaciones viarias contaminantes y de operar con una tecnología limpia y flexible con un nivel apto para atender las exigencias horarias de usuarios, tanto para los que trabajan como para los que van a disfrutar de una jornada de ocio playero o de compras. Tras la derrama anticrisis de Sánchez en el debate de la nación, Podemos y Coalición Canaria han pedido medidas excepcionales para el transporte público en Canarias, compensatorias de las que van a recibir los usuarios peninsulares de trenes para afrontar la deriva inflacionista. Bien, pero quizás sea también el momento de levantar el tono, no sólo desde el Cabildo, para impulsar el tren al Sur, una aspiración que empieza a envejecer sin que haya empezado a funcionar. Una demora más añadida a la ya contraida llevaría a pensar en una vulgaridad: que hay una mano negra, unos intereses alimentados por combustión que hilan fino en su torpedeo.