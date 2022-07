Compromiso en Montañas Sagradas

El mismo día que las montañas sagradas de Gran Canaria fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, el siete de julio de 2019, nos encontrábamos en el Mirador de La Atalaya, un punto privilegiado donde, más allá de estar en el epicentro del paisaje cultural, podíamos estar viendo pasar la historia. Así fue nuestra reflexión en aquel momento crucial en el devenir histórico de la isla. La cascada de acontecimientos cotidianos que se producen unos tras otros, constituyen el tejido intangible de nuestra memoria. Sin embargo, los eventos no siempre tienen el mismo calado y podríamos categorizarlos en tres niveles: alta, media y baja intensidad.

La Declaración de Bakú (Azerbaijan) está en el más alto nivel, y la isla de Gran Canaria y nuestros municipios cumbreros logran estar en el mapa mundial. En aquel momento, el hecho se celebró de una manera puntual, sin apenas trascender lo meramente noticioso ya que un mes más tarde, aquel ámbito quedó afectado por dos incendios ocurridos mediando tan solo una semana y que arrasaron unas 18.000 hectáreas. Nuestro gozo, y el de miles de grancanarios, se vio empañado por un acontecimiento que puso al desnudo la vulnerabilidad de nuestra naturaleza.

La población de núcleos urbanos y caseríos dispersos, hasta alcanzar casi diez mil personas, hubo de ser evacuada de sus lugares de residencia en previsión de una catástrofe humana. La sensibilidad de nuestra gente se puso de manifiesto, expresando una solidaridad colectiva como nunca se había visto en la isla de Gran Canaria.

Con el paso del tiempo, en solo tres años pudimos observar, incluso sin haber sido años lluviosos, la fuerza regenerativa de nuestros bosques. Pinos, eucaliptos, escobones y monte bajo sacan a la luz la oscuridad de la tierra y nos aportan la lección de la espontánea reconstrucción de la naturaleza. Es una satisfacción ver los troncos de los árboles estallando con su nuevo verdor, con ramajes que cada día y cada noche, mientras nosotros seguimos en nuestras tareas habituales, crecen en el silencio de la nocturnidad. En paralelo, hemos de aprender la lección proteccionista para que lo que ha tardado tantos años en construirse, siga adelante sin verse afectado por acciones humanas cimentadas en el descuido.

La Declaración de Montañas Sagradas, que había quedado larvada en medio no sólo del fatídico siniestro del fuego sino también por el estallido de un volcán en una de nuestras islas y por el recrudecimiento de la pandemia sanitaria, una vez restituida cierta normalidad, teníamos que ponerla en valor y que no languideciera sin pena ni gloria. Por ello, no queríamos que la propuesta celebratoria en el tercer aniversario de su creación pasara desapercibida por lo que, desde nuestra representación en el Consejo científico de la Reserva de la Biosfera, se planteara como punto de reflexión para que, de ahora en adelante, las administraciones públicas hagan llegar a la población el hondo compromiso que adquirimos con este paisaje cultural. La escaleta de actividades propuesta fue asumida inicialmente por la dirección del Instituto de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, y, finalmente, ejecutada sin ambages por la presidencia del Cabildo Insular.

Decía el enigmático artista Andy Warhol, uno de los creadores más carismáticos del siglo XX, que la fiesta y la frivolidad es una vertiente que no hay que descuidar porque forma parte de la estructura psicológica del ser humano. La celebración del tercer aniversario de la Declaración de las Montañas Sagradas tuvo su fundamento en este principio. Y ello propició que el encuentro celebrado en Artenara el sábado día 2 del presente mes se convirtiera en una fiesta. Con este año inaugural se pretende que cada primer sábado del mes de julio los municipios estrechamente vinculados a este paisaje cultural, sean de manera rotatoria los anfitriones de esta celebración. Los habitantes de los pueblos de Tejeda, Artenara, Agaete y Gáldar empiezan a tener un protagonismo a la vez que asumen la participación. Este paisaje cultural, que ya no es nuestro sino de la humanidad, exige el compromiso de su preservación con la confluencia del ámbito institucional y el de los habitantes de pueblos y caseríos de una manera real, y alejados tanto de la retórica como de los protagonismos personalistas.