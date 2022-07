«YA SE MANEJAR, BÁSICAMENTE, UN DRON, ¿Y AHORA QUÉ?»

Si eres uno de los familiares que ha inscrito a sus hijos en el Arucas Drone Summer Camp 2022 que, por cierto es pionero en Gran Canaria, siendo Arucas centro neurálgico; pues lo más seguro es que al llegar el día viernes como último día de cada semana, ya que se divide el campus en 4 semanas, y en cada una de ellas hay nuevos grupos, los niñ@s de entre 12 y 18 años, llegan a casa contentos, con un nuevo aprendizaje adquirido, han hecho nuevos amig@s, vivenciado una experiencia única, y todo lo bueno que siempre trae los buenos campus de verano.

Entonces viene la pregunta: ¿Y ahora qué?. Eso, ¿qué?. También puede ser que no seas ningún familiar, no hayas llevado a ninguno a este campus, igual ni sabías que se estaba celebrando dicho campus (y si es así, aún hay plazas para las últimas semanas), pero sí, así es y con un éxito sin precedentes. El mundo de los drones ha entrado en la «esfera de conocimiento» de su existencia. Básicamente ya saben lo que es un dron, saben los elementos básicos que lo componen, diferentes tipologías, normativa elemental y esencial. En fin, lo indispensable e imprescindible para «poder hablar» del dron con cualquiera de sus amig@s en una reunión física o virtual; eso sí, tengamos en cuenta su rango de edad (12 a 18) y los contenidos impartidos en una semana; por lo que no son profesionales en absoluto. No es ese el objetivo.

Algunos ya tenían un dron en casa, pero lo tenían «algo abandonado» según sus palabras por no saber cómo manejarlo ni cómo saber aprender las características básicas de su aeronave. «Me ha cambiado la vida» nos comentan bastantes asistentes, o, «ahora veo los drones con otros ojos y muchas posibilidades para mi futuro». Ese sí era un objetivo.

Al tener en cuenta la franja de edad a la cual está dirigida este campus, pues el principal target es el educativo, es decir, dotar de herramientas didácticas esenciales para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, y al saber que se trata de un proyecto pionero el margen de mejora es muy grande, puesto que, para empezar estos contenidos nos los volverán a ver en mucho tiempo al regresar a la escuela después de las vacaciones de verano, eso sí, el conocimiento adquirido y la nueva visión sobre este mundo les habrá marcado.

En materia educativa, si nos fijamos en otros países de la Unión Europea (esos que tenemos todos en mente y admiramos por su avance en su sistema educativo), el concepto dron, usos y aplicaciones laborales de futuro, planes de estudio, etc., está totalmente integrado en el día a día del alumnado. Los motivos son diversos, donde podemos destacar el hecho de que durante los últimos años se ha vuelto cada vez más común que los docentes utilicen herramientas de aprendizaje interactivo como drones dentro del aula. Sí, lo has leído bien, drones dentro del aula.

Al dar la bienvenida a los drones al aula, los maestros tienen una nueva forma de hacer que el aprendizaje sea más divertido e interactivo para el alumnado, al mismo tiempo que les brindan la oportunidad de aprender sobre la tecnología en la que pueden basar su futura carrera y campo profesional. Y esto es clave, ya que no tendrán que esperar a una edad algo avanzada para poder «pensar» qué hacer, sin tener que conformarse con las sempiternas opciones laborales que están a la orden del día.

La experiencia que se tiene al interaccionar con un dron es muy productiva, y todas sus acciones son extrapolables al ámbito educativo, en eso nos debemos fijar. Para empezar, el desarrollo de las habilidades coordinativas óculo-manuales son una realidad, que aunque es un objetivo a trabajar en muchas áreas deportivas, sí que es cierto que el hecho de tener que controlar un dron cuando está en el aire, medir las distancias, velocidad, percibir el espacio, etc.; el uso del dron propicia y favorece las habilidades y destrezas para mejorar estas capacidades.

Otro área que el dron posee es el de computación y su pensamiento. No deja de ser una realidad que el alumnado de otros muchos países ya incorporan la codificación dentro de sus planes de estudios, y desde edades tempranas; por lo que el dron no va a ser menos. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje de la codificación a través de los drones será más factible, ya que la propia práctica en la programación de sus vuelos es algo bidireccional debido a que los estudiantes experimentan los resultados de su trabajo en lo que se refiere a los vuelos autónomos programados. Por cierto, una de las actividades del campus fue aprender a programar y diseñar mediante códigos sencillos, diversos vuelos autónomos.

Podríamos seguir hablando, dando ejemplos de aplicaciones en el campo de la enseñanza, pero es que es en este campo dónde se debe prestar especial atención. Ya el hecho de que en la actualidad, muchas áreas profesionales ya están haciendo uso del dron para mejorar su desempeño laboral; sin embargo este aspecto no es el principal que nos atañe en este artículo, sino el de valorar la base educativa para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se inicie ahí. Y no hablamos de las innovaciones tecnológicas que suelen ser lanzadas al mercado por los emprendedor@s, sino es el hecho de valorar la herramienta que supone el uso del dron para la propia docencia y, sobre todo, el provecho para con el alumnado. Por lo tanto, es vital una continuidad en cuanto al aprendizaje continuo del mundo de los drones, no solo se trata de aprender a subir, bajar, ir de un lado a al otro, y ya; porque un@ mism@ se preguntó en su momento «¿ahora qué?», aunque al menos un primer paso ya se ha dado que es el Arucas Drone Summercamp 20222, el cual se sigue extendiendo durante lo que que queda del mes de julio (y con algunas plazas para la última semana).