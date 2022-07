Realmente, las medidas aprobadas en el último debate del estado de la nación, no son de izquierdas ni de derechas, ni representan un giro a un lado ni al otro. Pueden valorarse como contribuciones a la mayoría social y a la justicia social. Este estado de las cosas, no deja de ser algo que mejora las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Ahora bien, no es un cambio sustantivo en la distribución de la riqueza. Esto requerirá acompañar las medidas con una fiscalidad diferente de manera estructural, no para un periodo excepcional, ni para un determinado momento. significativo

En esta legislatura, a un observador no contaminado, le resulta significativo la conducta de la derecha española. Una derecha que por una razón u otra, no ha participado en las votaciones a favor de las medidas que beneficia a la mayoría social. Esto realmente la coloca en una posición difícil, al insistir en lo ideológico frente a lo que es políticamente útil y vital para el ciudadano. Pero a pesar de esto, lo importantede estas medidas, es que, ha significado unas maneras diferentes de resolver las crisis económicas del COVID frente a crisis anteriores. A la mayoría social no le llega estos logros, y se continúa entre muchos tertulianos, con al discurso de la ilegitimidad y la catástrofe a la que se conduce a este país. Ese no aprecio por la mayoría social de las resoluciones gubernamentales, puede deberse a que éstas no sean realmente relevantes para el día a día de la mayoría, o una contaminación mediática maneja la conciencia pública. Asimismo, el futuro de las pensiones de este país, sigue siendo una incógnita. La tensión entre los modelos privatizadores y los modelos comunitarios, cada vez alcanzan mayor grado. Las tasas de empleo y desempleo en la medida que descienden corren a favor del segundo modelo. La vinculación de las pensiones al IPC en España en el actual escenario de descontrol de precios, genera inquietud, no sólo en la Comisión Europea, sino entre el resto de países de la UE. Durante la reunión del pasado jueves del Comité Económico y Financiero -compuesto por los responsables del Tesoro de los 27 Estados miembros-, los socios europeos se interesaron por el impacto del actual nivel de inflación desbocada en la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país. España, recibió un primer desembolso de 9.000 millones en agosto de 2021 en concepto de anticipo y un segundo pago de 10.000 millones en diciembre pasado. Con este tercer pago (el de mayor importe), la cantidad recibida ascenderá a 31.000 millones, de un total de 77.234 millones en transferencias a fondo perdido. En resumen la (s) administración (es) han manejado un volumen de dinero público como en ninguna otra época, cuyo destino e impacto, deberá ser evaluado: si realmente los mismos han proporcionado y favorecido cambios estructurales o han servido para reparar algunos boquetes deficitarios del estado o para satisfacer el estado de la opinión pública. Una opinión pública que se muestra hoy día muy indecisa frente a la intención de su voto en las próximas elecciones. En el horizonte cercano aparece una «recesión económica» y un «pacto de rentas» que es la cara oculta de este a «fondo perdido».