Ucrania, ¿hasta cuándo?

Desde el fondo de los tiempos, las tribus guerreaban por los ganados, por las aguas, por asentarse en nuevos territorios, por la posesión de una mujer. La bella Helena provocó la guerra de Troya, contada por Homero en un documento literario inmortal que ha dado pie a numerosas obras artísticas. En este siglo XX que apenas hemos dejado atrás contemplamos infinidad de conflictos, pequeños conflictos unos y enormes conflictos de alcance mundial que redefinieron el mundo en dos bloques antagónicos. El siglo XX fue de una violencia atroz, con la explosión de las primeras bombas nucleares que dejaron cientos de miles de muertos y afectados.

Esta guerra de ahora, que para Putin comenzó siendo denominada una acción especial y no una guerra, cumple ya más de cuatro meses. Cuatro meses de caos, de daño infinito y de impotencia. Porque el reto de la ayuda humanitaria es descomunal, y porque el gran negocio de las armas hará que este conflicto se eternice, uno más en aquel polvorín del globo en el que entran muchas zonas en conflicto, como Siria, Palestina, los kurdos y Turquía, la nuclearización de Irán y un largo etcétera.

No hemos despertado de la pesadilla del virus y se nos viene encima esta sucesión de horrores, transmitidos en directo por todas las cadenas a lo largo de todo el día. Bien es verdad que la costumbre y la rutina hacen que nos vayamos olvidando de la gravedad del asunto, y las acciones bélicas ya no abren los telediarios. El mundo es ya el caos y la incertidumbre, en economía, en clima, en los abastecimientos de combustibles. Pero cuatro meses después del comienzo de la invasión podemos tener la sensación de hastío, de que la situación se va a cronificar por mucho tiempo, que nada ni nadie va a poder intervenir para que esta acción se detenga. Podemos decir que la emergencia, en cuanto al aspecto solidario, se ha cronificado. La capacidad adaptativa del ser humano hace que hayamos normalizado, o quizás mejor expresado, que hayamos interiorizado lo que está ocurriendo en Ucrania y con ello se han ido aminorando las intenciones de ayudar. A ello contribuye que, como decíamos, la invasión ya no abre los noticiarios, salvo excepciones, y que las novedades que aparecen estén más centradas en el aspecto político que en el humanitario propiamente dicho.

Pero el aspecto político también decepciona cada día más. ¿Cómo es posible que ni las grandes potencias ni los altos foros internacionales hayan logrado meter baza en el asunto? Estamos comprobando el modo en que la guerra de Ucrania y el enfrentamiento general con Rusia se explica, desde Occidente, como un noble episodio de vigencia y de defensa de los «valores occidentales», democráticos y morales, sobre todo, cuya génesis histórica pretende no tener parangón y que se considera motivo de admiración e imitación por el resto del mundo y sus «otras» culturas. Es lo que trata de vender EEUU y su punta de lanza, la OTAN.

Son muy pocas las voces que ponen en evidencia las miserias triunfantes de un mundo aferrado a prolongar, sin autocrítica alguna, una descomunal farsa hecha de hegemonismo, agresión y codicia: una extraordinaria puesta en escena en la que una alianza militar, la OTAN, dirigida y manipulada, pretende ostentar la esencia de ese Occidente y esos valores de democracia, igualdad, fraternidad, etc. EEUU, el país amigo de las armas, el enorme negocio belicista.

Ni la OTAN es inocente ni lo son los gobiernos occidentales, al servicio de tan altos ideales. A los ucranianos solo les queda sufrir las consecuencias de una agresión a la que no se le ve final. ¿No le hubiera sido más aceptable a Zelenski y a toda la humanidad pactar que los territorios con mayoría rusa tuvieran un estatuto especial o directamente pasaran a Rusia si ese hubiera sido el modo de parar este exterminio?