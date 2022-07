Los abuelos varones y ellas

Detrás del término general de abuelos se suele ocultar una diferencia de género importante porque son ellas, las abuelas, y no tanto los abuelos varones, las que más se sobre-encargan de ese rol intergeneracional, tan esencial en nuestra sociedad pero con escasos recursos para su conciliación entre jubilación y familia.

Entonces, parece justo que se desdoble el nombre de la celebración anual, cada 26 de julio, y se denomine Día de las Abuelas y Abuelos, visibilizando en primer lugar a las que ocupan ese lugar tantas horas, tantos días… Ese rol periférico asociado a los abuelos varones de «estar, pero no interferir», no tiene por qué seguir justificándose en ideas como la mejor maña de ellas, o de la predominancia entre la familia materna (hipótesis matrilineal).

Los potenciales efectos beneficiosos que tiene la relación con los nietos no debe seguirse ignorando y delegando en las abuelas porque, a partir de cierta cantidad de horas y de tareas, se convierte en una carga negativa para ellas. Y puede afectar tanto a su salud física (hipertensión, cardiopatías…), psicológica (estrés, ansiedad, depresión…) y social (falta de apoyo, aislamiento…). Sobre todo, en el denominado rol de abuelidad sustituta, criadora o subrogada. Habría que compartir ya y equilibrar más esa relación, para convertirla en menor perjuicio para ellas y mayor beneficio para ellos.

La abuelidad que más beneficia es aquella que se puede elegir por la persona que ayuda y apoya, porque se tiene en cuenta su deseo y disponibilidad, pero, sobre todo, porque no es ya ni la madre ni el padre. No debería seguirse dando el rol de la abuela esclava, una situación a la que no se le da la suficiente visibilidad, y se está escapando de figurar jurídicamente como víctima de otro «trato malo» a definir, tan vez por algún sesgo maniqueísta de género (benefactor vs. maltratador).

No es tan fácil estudiar a los abuelos varones, por separado. Muchas veces ellos mismos comentan que las interacciones y actividades con sus nietos/as son inseparables de la presencia de sus cónyuges, las abuelas. Lo que parece una clara dependencia de ellas. Pero cuando se averigua más, aparecen diferencias como que ellos prefieren actividades más físicas y deportivas externas con sus nietos/as como caminar. Y también se ha visto su mayor papel en servir de guía práctica o mentor en distintos tipos de aprendizaje instrumental cotidiano. Aunque sin olvidar que nietos y nietas a su vez están contribuyendo a que sus abuelos manejen mucho más y mejor las tecnologías de la comunicación, a partir del contexto de la covid.

El periodo que se puede disfrutar con el rol de abuelidad ha aumentado significativamente, a pesar de venir sumando aspectos negativos como el edadismo o maltrato por tener esas edades. Entre el derecho de muchas abuelas y abuelos a conciliar su tiempo libre (por su jubilación) y el cuidado de nietas y nietos, los recursos públicos para ello (escuelas de preescolar, guarderías...) son una ilusión que no llega. Sus méritos también durante la crisis bursátil de apoyo económico a sus familias merecerían un mejor trato del Estado con hechos.