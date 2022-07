De la libertad individual a la dependencia del subsidio

Tras los momentos duros de la pandemia, con la relajación de los niveles de alerta sanitarios, pudimos recuperar, en parte, la normalidad en nuestras vidas. Sin embargo, no fue mucho el tiempo transcurrido, cuando se nos produjo un nuevo sobresalto de consecuencias aun no calibradas. Probablemente, debido al letargo ciudadano, sobrecogido por los efectos de la pandemia; al poder vigente en ese momento en cada país y, aprovechando una cierta visualización de debilidad del mundo occidental, algunos, a fin de dar cumplimiento a objetivos latentes de expansión geográfica, dieron curso a sus ansias de sometimiento a otros estados, cuyos recursos naturales pretenden arrogarse para sí, a fin de obtener una mayor preponderancia en el mundo.

Vivíamos en un mundo casi idílico, de concordia, sin fronteras geográficas o lingüísticas, con los problemas cotidianos y sumidos en una globalización -con sus pilares básicos: tecnología y comunicaciones- en la que cualquier ciudadano, con independencia de su lugar de residencia podía acceder a cualquier bien o servicio, fabricado o suministrado, respectivamente, por un país ubicado en el otro extremo del mundo.

La globalización, que conectó a todo el mundo desde el punto de vista de las comunicaciones y la tecnología, nos hizo pensar que la evolución social y económica iba por otros derroteros en los que primaba una mayor igualdad, con un mejor nivel de vida, en el que la brecha entre ricos y pobres se reducía, las barreras físicas y legales se iban levantando para favorecer el comercio internacional, que, además, contribuía a la reducción en los costes en los intercambios y la internacionalización de las empresas. Se aceptaba el desarme global -particularmente el nuclear- y, por ello, los países redujeron este tipo de inversiones en los presupuestos públicos.

Pero, los ciclos que marcan un nuevo orden mundial se repiten cada cierto número de años, pandemias, guerras, recesión económica, etc. Lo sorprendente es que, en determinados aspectos, la humanidad parece no haber evolucionado, tal y como se le presuponía. Hemos asistido a una etapa en que los poderes públicos se marcaban objetivos -en muchos casos no alcanzados- de crecimiento económico con pleno empleo, con mayor renta per cápita, y entre los que elevar el nivel educativo y cultural de las personas era prioritario. Y, frente a ello, nos encontramos con que las ansias de poder sin límite de algunos determinan la evolución de la sociedad hacia caminos insospechados y, que a priori, se muestran incontrolables, alterando la cotidianidad de los ciudadanos que, de repente, vemos como nuestro modus vivendi se puede evaporar.

Aunque muchos habíamos entendido que los avances sociales y de civilización habían llegado a un punto mayor de concordia a nivel mundial, observamos en estos momentos un panorama que refleja justo lo contrario. Los acuerdos de desarme, de desnuclearización, de descarbonización, de respeto entre países y de potenciación de la globalización parecen estar en entredicho.

Ante este panorama, asistimos a una galopante inflación, con una pérdida clara del poder adquisitivo de las familias. A una penalización a las empresas con unas cargas sociales superiores y unos impuestos que no paran de subir. El Estado ingresa más recursos, pero las empresas pierden capacidad inversora y capacidad para contratar a más personal con mejores salarios. Más coste de personal para las empresas que, en modo alguno, se traduce en un mayor líquido a percibir por el trabajador, porque a quien se retribuye realmente es al Estado.

En mi opinión, la decisión sobre los impuestos a las energéticas y bancos debería haber sido justo la contraria. La opción razonable hubiese sido vincular una hipotética reducción de los impuestos a la repercusión de unos menores costes de energía a los ciudadanos y, de intereses y comisiones a los clientes ahorradores pequeños y medianos.

Parece que solo preocupa llenar las arcas del Estado, para luego ofrecer a los ciudadanos subsidios y crear cada vez una mayor dependencia del poder político, cuyas decisiones están orientadas, no a la dignificación del individuo y al respeto de su libertad, sino a planificarle los recursos con los que ha de contar y dónde y cómo los debe gastar. En lugar de potenciar la cultura del esfuerzo y del trabajo, e implementar políticas decididas a reducir el paro e incrementar la renta per cápita, aumentan la dependencia del Estado.

Pero, además, se tiende a una sociedad aborregada. No se fomenta la excelencia en la educación, sino mejorar las estadísticas, permitiendo que los alumnos rebasen cursos con asignaturas pendientes. Con el agravante, adicional de que no se hacen los esfuerzos necesarios para que la oferta formativa se adecue a las demandas de trabajo y contribuir con ello a la productividad y al crecimiento económico.

La situación de inseguridad, sanitaria y por la guerra, en definitiva, el temor frente a un mundo que se avecina incierto nos puede arrastrar a un sometimiento de la sociedad a los designios de quienes nos dirigen. Los dirigentes gubernamentales parece que nos quieren dar a entender que restando dinero a particulares -fundamentalmente, clase media- y empresas -mayormente pequeñas y medianas- y aplicando esos recursos a los subsidios generalizados mejoraran el estatus de vida de los ciudadanos. El “Papá Estado” indulgente nos resolverá nuestros problemas. Una forma de sometimiento social. Tienen la tentación y se atreven a dirigir y tutelar las actuaciones ciudadanas individuales y por ende colectivas, “transitando de la libertad individual a la dependencia del subsidio”.