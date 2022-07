Ya se va entendiendo el nuevo lema que ha vociferado Pedro Sánchez y bajo el que el PSOE deberá afrontar las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año: a por todas. En realidad el lema –expresión de un convencimiento tan profundo como inescrupuloso– es de Pedro Sánchez, no del PSOE: el partido está ahí para materializarlo. A por todas: ni el comité federal ni el grupo parlamentario socialista tienen una palabra que decir sobre los nombramientos de los nuevos cargos, diga lo que diga el reglamento de la organización, ni menos aún debatir sobre la creación de un comité de dirección que reduce al comité ejecutivo federal a un elemento básicamente decorativo en la estructura de poder interno del PSOE. Por encima que un buen socialista hay que ser un leal sanchista, y allí, en ese comité federal de polichinelas, se plantó Ángel Víctor Torres para cantar las maravillas del César Visionario. Estaba ardiendo Los Realejos, pero esa media hora de pleitesía en Madrid, ese golpito solidario y amical en la espalda, valía oro para el señor Torres.

A por todas. Por fin ayer los periodistas le pudieron preguntar al presidente Torres por la extinción legal de Nueva Canarias, su socio en el Gobierno, y reconozco que me asombró la endeblez paupérrima de la respuesta. Vino a decir Torres que eso es un problema de NC, «un problema en el ámbito de su organización», y que además le han dicho que se va a solucionar, y listo. Como si en la sede central de Nueva Canarias hubieran descubierto goteras o un mal funcionamiento del retrete. NC ha sido disuelta como partido porque durante cuatro años no ha presentado sus cuentas, sus ingresos y sus gastos debidamente documentados, tal y como establece la ley, es decir, porque ha conculcado la legislación vigente, mientras seguía recibiendo fondos y subvenciones públicas, pero nada de esto le importa un higo pico al señor Torres, a ver si pretenden amargarle el último año de legislatura, a ver si van a deslucir la campaña electoral que está a punto de comenzar. Luego está la pequeña y mísera astucia de añadir que a los ciudadanos lo que les interesa es el REA, o el precio del butano o lo que sea. Es la misma triquiñuela retórica que usa –entre muchos otros– la señora Isabel Díaz Ayuso cuando por culpa de alguno de sus familiares se abre otro agujero pestilente en la Comunidad de Madrid. Ahora no son los ciudadanos los que expresan lo que les preocupa, acongoja o indigna; ahora son los políticos los que transmiten a los ciudadanos lo que debe indignarles, acongojarles o preocuparles.

A por todas. ¿Lo de las mascarillas? Una tontería. Un diputado de la oposición formula una decena de preguntas al respecto en el Parlamento. Son preguntas que en ningún caso lanzan una acusación penal, civil o administrativa a ninguna persona física o jurídica. Son preguntas a las que el gobierno está obligado a contestar política y moralmente al margen del proceso judicial ya en marcha impulsado nada menos que por la Fiscalía Anticorrupción. Por ejemplo, la primera: ¿quién dio la orden de iniciar el procedimiento administrativo para la adquisición de las mascarillas a esa empresa y bajo qué criterios técnicos? No parece, francamente, una pregunta terriblemente capciosa. El consejero de Sanidad se lo toma a coña. No hay ninguna pregunta que responder. Ah, todo está ya en el portal de transparencia. Pero, ¿qué respuesta infantiloide y estropajosa es esa? El consejero termina llamando burlescamente fiscal al diputado de la oposición y menciona «lo de Las Teresitas». Sí, el diputado votó a favor del convenio de Las Teresitas cuando fue concejal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Como todos los concejales, incluyendo los del PSOE. ¿Habrá necesidad de repasar los votos de Blas Trujillo en organismos públicos?

A por todas significa, en realidad, a por nosotros.