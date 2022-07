Notificaciones en la puerta de la nevera

Hace más de dos décadas estuve en búsqueda y captura, la única vez (por ahora), por una denuncia debido a un artículo airado, aunque sibilino, sobre la guerra interna de la Policía Local. Me pasó algo parecido a lo que pudo haberle ocurrido a NC para perder su condición de partido, un cambio de domicilio no comunicado a las instancias pertinentes, en este caso al juzgado. Bajo dicho estatus me marché de luna de miel a Turquía. A ningún policía del control le saltó alarma alguna, una suerte, pues de lo contrario hubiese sido un comienzo tormentoso de vida en pareja. Varios días después de retornar, un compañero de la redacción que también había sido denunciado me advirtió que estaba en situación irregular, y que me podían detener en cualquier momento. Comparecí en el juzgado de paz de Santa Brígida, demarcación a la que pertenecía, y comuniqué a su titular la nueva dirección. Ya estaba controlado y a salvo de la llamada búsqueda y captura por no comparecer tras recibir una notificación en el anterior domicilio. Este trámite, en consecuencia, es una cosa muy seria en la administración, sobre todo en asuntos de Justicia. Más de una vez alguien se ha creído liberado por no firmar o no recoger una notificación, pero siempre queda el BOE, en especial para los embargos de cuentas corrientes por una multa o impuesto no pagado en tiempo y forma. Tengo conocidos a los que se le acumulan los avisos de Correos pegados en la puerta de la nevera, como si fuesen recetas de cocinas o recordatorios de la cita de un médico. La verdad es que uno admira la serenidad con la que siguen con su vida, pese a esos papelitos blancos y amarillos que no vaticinan nada bueno para un futuro próximo. Pasividad trasladable a la notificación por email, cuya apertura viene a significar una bienvenida en el reino de los notificados. No todo el mundo responde de la misma forma: lo normal es ir desde que se pueda a la oficina postal, pero otros son capaces de arrastrar la incógnita, aún sabiendo que les viene un estropicio. NC debería mirar la puerta de su nevera.