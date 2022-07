Los propios humanos se bastan

Por esa contestación pirotécnica de los nuevos tiempos, valores de la generación de los baby boomers parecen una ropa desgastada. Pero no del todo, pienso. No siempre lo nuevo es sinónimo de bueno, ni lo viejo de malo. Si piensan así es porque creen que aquellos valores no se corresponden con la nueva moralidad, por ello mismo pueden sustituirse por otros mejores que vayan en la dirección adecuada, al fin y al cabo, la moral de los nuevos tiempos forma parte de un proyecto, por cuanto toda filosofía moral y política se funda en un proyecto de reeducación de la materia prima humana. Con la esperanza de promover una sociedad justa, una vida digna de ser vivida. Pero al fin y al cabo, la promesa se demora.

Por otra parte, nada extraño porque es el fundamento de la modernidad, y la modernidad entiende al hombre autónomo, en una sociedad libre de tutelas teológicas o de cualquier otra índole. Dios, en esta sociedad, es un deus absconditus, oculto. El hombre vive su existencia como si no existiera. Actúa con plena independencia de cualquier otro poder que no sea humano, libre de necesitar ni dar cuentas más que al propio hombre. La modernidad hace del gobernante un ser de atributos especiales. Lastimosamente no ocurre. Goza de plenitud, sin trascendencia ni limitaciones más allá del poder. El infierno y el paraíso humanos es cosa suya y de los suyos, y por lo mismo cada generación afronta la incertidumbre, la dificultad de buscar el paraíso humano presentido. Enteramente humano. Algo esperanzado lo busca, sin la seguridad de que existe, y si está ahí ese lugar, renuente se esconde, indiferente, si no hostil a los deseos humanos. El caso es que los valores humanos radican en su corazón humano, aunque sea una manera cursi de decirlo y que, en realidad abarca su entera naturaleza. Con aportes de su encuentro con otros seres, en su itinerario evolutivo, de sus pulsiones y que también dichos seres constituyen su propio ser. Somos por así decir partes de muchos seres, en uno solo. Al fin y al cabo, no somos realmente nosotros mismos. Vistas las cosas de este modo, algunas decisiones caen fuera de la órbita de nuestra voluntad, de otras decisiones somos por completo responsables. Es cierto que algunos valores cobran mayor relevancia según las épocas. Por ejemplo, no mentir todavía, al menos teóricamente, disfruta de prestigio social. Pese a que no mentir ya estaba inscrito en el código de Hammurabi. Y estaba penalizado. También lo estaba levantar falsos testimonios. Son valores tan viejos como el mundo, y quizá lo sean porque sus opuestos ocasionan graves perjuicios, y crean micro-infiernos en la mente de los otros. Paul Sartre dijo que el infierno era los otros, ignoro si en este sentido. Especialmente estoy pensando en las mentiras de los representantes públicos. Boris Johnson dimitió por mentir en el ejercicio de su mandato. Las mentiras de los representantes públicos son más graves dado que conciernen a una nación entera. Y en especial porque los gobernantes están investidos de legitimidad para mandar y el ciudadano con la subsiguiente obligación de obedecer. Si el mandatario de un proyecto humano miente, el edificio político deviene en ruina, resulta inservible, queda envilecido, pierde el crédito por entero aquél a quien habían confiado el timón. No imagino el infierno cristiano descrito por Dante y recreado por Botticelli y que, desde hace un tiempo, como espacio físico, ex mundi, fue cancelado. Al fin y al cabo, los propios humanos se bastan solos para atormentarse. En estos días, las llamas arrasan las reservas forestales de media España. Algunos de los incendios han sido provocados por personas que se aprovechan de sus cenizas. Mucho más flamígera es la verdad a medias, o las mentiras que el lobby escatológico del cambio climático provoca. Leo que el suelo de la isla de Gotland (mar Báltico) se formó en un mar tropical, los polos de la Tierra tuvieron clima ecuatorial, o, en varias ocasiones, la Tierra fue una “Tierra bola de nieve” (que toda ella se cubre de hielo). Estos escenarios datan de centenas de millones de años antes de la aparición del hombre sobre la tierra. La humanidad ni calentó ni enfrió la Tierra. ¿No debe integrarse esos escenarios en la teoría de la catástrofe climática? Explicarlo. Sin negar las secuelas de la influencia del antropoceno, el catastrofismo escatológico nos sugiere un reverdecer de la teología política pre-moderna. A Boris Johnson mentir le costó el puesto del mejor trabajo del mundo, según sus propias palabras. Por negar la verdad de los hechos. En este punto la democracia inglesa está mejor armada para defenderse de ese estado de cosas. El calvinismo ginebrino dejó su influencia en una legislación fundada en compromisos y valores públicos. Tuvo que dimitir Boris Johnson instado por su propio partido, diputados y ministros de su propio gobierno, pese a riesgo de perder el gobierno y convocar elecciones. Por mentir. Pedro Sánchez mintió también. Alegó la existencia de un comité de expertos constituido ex professo por la nata de la comunidad médico-científica del país. Un comité de expertos inexistente para controlar el covid-19. ¡Qué maravilla! Pese a la pérfida mentira, sus compañeros de partido y diputados le aplauden y todavía vitorean.