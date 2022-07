Del sobado mundo de la educación española, siempre acariciado por la reforma desde los años del Cid Campeador, nos llega ahora la prevalencia en la nueva Selectividad de una prueba de madurez académica, donde el aspirante tiene que demostrar si es capaz de razonar. Ese parece ser el objetivo de lo que se anuncia con corneta socialista como la mayor reforma del acceso a la universidad en casi medio siglo. Un subidón que puede durar lo que tarde el PP en llegar a la Moncloa y se excite con una contrarreforma, que ha sido por desgracia el sino de la educación en este país donde la enseñanza pública (universidad incluida) pasa por su peor momento frente al empuje de la privada. Pero estábamos con la prueba de madurez, una especie de dosier formado por varios documentos en diferentes soportes que serán el punto de partida para unas preguntas sobre un tema de actualidad. Me parece mucha parafernalia (gasto aparte) para calibrar la sesera de un alumno, que lo mismo resuelve a la perfección su cometido, pero que hace un par de años no se lee completa una novela o un artículo de un periódico. En todo caso, la denominación del nuevo filtro constituye una incitación a alcanzar lo que menos tienen los adolescentes tecnológicos: la madurez. Valorar la cualidad podría ser hasta un atrevimiento, dado que es patente la separación enorme que hay entre la universidad y los jóvenes de hoy en día. No sólo por los contenidos que se imparten, que también, sino por el acceso a los mismos, las herramientas que se utilizan, la potencia de las redes sociales... Una transformación vertiginosa, guste o no guste, en la captación de datos y su aplicación, un ecosistema que obliga a la universidad española a actualizarse para frenar su enmohecimiento. La prueba de madurez pretende rebajar la trascendencia de los exámenes, y quiere ser la espita para una nueva forma de aprender y enseñar. Pero el problema no está sólo ahí: el cambio de la educación pasa por un mayor presupuesto y una estabilidad legislativa. Pero eso sería otra prueba de madurez.