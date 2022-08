‘La Bella Indiana’, de Ana Ojellón

Según suelen confesar los escritores cuando se desea indagar sobre los orígenes más primigenios de su quehacer literario, siempre se muestran imprecisos porque el hecho no tiene un momento fundacional, como quien coloca la primera piedra de una edificación. La escritura creativa tiene muchas vertientes que confluyen en un texto pero que tardan en solidificarse para que una persona, si tiene cierto pudor, se considere escritora. ¿Qué nos impulsa a escribir? Habría que hacer un inventario de los aspectos que encienden la llama creadora. Para empezar, habría que considerar la mirada sobre el mundo que nos rodea y que a la vez esté dotada de una especial sensibilidad. A estos fundamentos básicos, habría que añadir la necesidad de ordenar el caos que divisamos en nuestro entorno, ya sea tanto en el panorama objetivo como en la interioridad subjetiva. Convertir esos momentos existenciales en texto, articulando las palabras adecuadas y con una finalidad estética, serían tal vez razones suficientes para justificar la disposición a escribir. Los modos y maneras pueden empezar a fluir en edad muy temprana. Este hecho se puso de manifiesto en la reciente presentación del libro La Bella Indiana (Beginbook 2022) por parte de su autora, Ana Ojellón, cuando, tras ser interrogada por uno de los miembros de la mesa echó mano de sus recuerdos y desveló, sin ningún tipo de rubor, que el concurso de la Coca Cola fue su primer aliciente para tomarle el pulso a la creación literaria. Este estímulo significó que un breve texto sobre «el mar», tema propuesto a más de cuatrocientos escolares de Las Palmas, escrito con catorce años y con el que entonces obtuvo el segundo premio, no solo la volviera loca de contenta sino que la abrazó definitivamente a la creatividad literaria. Durante más de cincuenta años no ha dejado de escribir, aunque las circunstancias personales, la licenciatura universitaria, el ejercicio de la profesión o la maternidad no le dejaron tregua para hacerlo con el sosiego que exige la literatura. No obstante, en medio de esta vorágine de tareas no dejó de lado la interpretación musical al piano que, sin duda, tiene un alto componente de dedicación a un lenguaje formal, que configura y transmite de manera indirecta a la estructuración de los textos.

Creemos que fue un desperdicio que los resultados de aquellos concursos escolares (Santo Tomás de Aquino, Feria del Atlántico, Almendro en Flor…), a los que los jóvenes bachilleres se lanzaban como quien se tira a una piscina, no fueran aprovechados desde el ámbito académico para orientar e instruir en los mecanismos de la narrativa a quienes descollaban de manera espontánea en la vertiente creativa. En la obra La Bella Indiana, que da título al libro, la autora recoge un segundo texto que denomina La Agenda. Ambos relatos no son un mero acopio de edición, sino que constituyen trabajos complementarios que posibilitan una lectura interpretativa de nuestra realidad. Ambos textos formalmente son metafóricos, de tal manera que cada uno está cimentado en sendas parejas de protagonistas que nos introducen en los avatares del mundo que nos rodea. En La Bella Indiana los dos personajes son masculinos, recién licenciados, que tratan de labrarse un futuro profesional en medio de los altibajos afectivos, con los sometimientos que implican el vínculo a una empresa en un país suramericano. En La Agenda el texto se articula en torno a dos personajes femeninos, recién jubilados, que pretenden seguir dándole sentido a sus vidas, lo que significa una crítica muy velada a las actuales jubilandas que tratan de llenar el tiempo en naderías y postureos. Este segundo relato, que se prolonga en un tiempo de cuatro años, y que aparentemente carece de argumento, es un reflejo de la posmodernidad que nos caracteriza. Vivimos en un mundo fragmentado, carente de mensajes de líderes tanto políticos como espirituales, todo en el marco de una globalización inasible, a lo que Baugman ha denominado la «sociedad líquida». La obra de Ana Ojellón nos lleva a una interpretación del mundo desde la significancia literaria, mediante el uso de una prosa elaborada con estructuras sintácticas (tríadas léxicas) que otorgan plasticidad al relato. Todo ello está complementado con estratos culturales y vertientes históricas que hacen de La Bella Indiana una obra de referencia en tiempos en los que la creación se multiplica en infinidad de títulos y no precisamente para elevar la calidad del género.