Canarias mira a la estratosfera

Desde hace varios años el Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. trabaja la ciencia y la innovación tecnológica en la frontera del espacio ultraterrestre convirtiéndose en una de las contadas entidades canarias que dedica un considerable esfuerzo al dominio aeronáutico y espacial. Si no surgen dificultades imprevistas, en menos de dos años asistiremos al lanzamiento de una Plataforma Seudosatelital de Alta Altitud (HASP), con aspecto de dirigible, desde el campo de operaciones que se está construyendo en el entorno del antiguo aeródromo de Los Estancos para llevarla a la estratosfera.

Los objetivos del HAPS abarcarán un amplio abanico de tareas y estudios, que se pueden agrupar en dos grandes conceptos: la Observación de la Tierra y la Equidad en Conectividad Digital. La primera contiene tareas como la protección de espacios naturales, la vigilancia y coordinación de incendios forestales, la monitorización de la calidad del aire o la seguridad y la defensa del territorio. Bajo el segundo grupo se incluye el acceso generalizado de servicios 4G/5G, una mayor y más económica banda ancha que los satélites, la interconexión digital entre dispositivos personas e internet, una superior cobertura y eficiencia en las comunicaciones terrestres o la disponibilidad de mejores prestaciones técnicas para un puesto de mando y control en emergencias.

El área habitual de trabajo del HAPS estará sobre los 20 km de altitud en la estratosfera, la capa donde se inicia el incremento de la temperatura con la altura, desde los casi 60º bajo cero hasta 0º que se alcanzan en su límite superior. Debajo se encuentra la troposfera, unos 10 km de espesor medio, que contiene el 75% de la masa total del aire y donde se registran todos los fenómenos meteorológicos. De la atmósfera se pueden enunciar muchas propiedades, desde la básica que es hacer posible la vida, a toda una serie de recursos asociados a su termodinámica que la mejoran, pero a efectos aeronáuticos se subraya la que posee como medio para el vuelo sustentado con empuje inferior a su propio peso.

La estratosfera conserva aún el 25% restante del aire, lo que permite la movilidad de vehículos como la plataforma mencionada, más ligera que el aire y otras que serán más pesadas y, por tanto, requieren una gran superficie sustentadora para navegar. Ambas se moverán con energía solar, y podrán permanecer largo tiempo en el espacio sin limitaciones de cobertura y manejarse en remoto desde Fuerteventura. Y, en particular, serán sistemas que Canarias explotará en breve y por primera vez en España.

No son iniciativas únicas en el campo aeroespacial, puesto que hay otras, como la lanzadera de múltiples nanosatélites (inferior a 10 Kg) desde globos situados por encima de los 20 km para conseguir liberarse mejor del pozo gravitatorio que representa la Tierra y situarse más cercanos a las órbitas bajas satelitales. Se estima que en 2030 habrá cerca de 55.000 satélites «miniatura» rodeando la Tierra con tecnología para desorbitarlos y renovarlos, lo que representa una oportunidad de actividad continua para que, a través de entidades como la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria del Cabildo Insular, se estimule la colaboración pública-privada de la mano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y también, el impulso que están recibiendo otros sistemas aéreos pilotados remotamente (UAS) para que acaben por integrarse de forma ordenada con la aviación comercial y el resto de los tráficos, todo lo cual dibuja un panorama esperanzador de crecimiento económico sólido y estable para Canarias, al margen de la evolución de su industria turística.

No hay región en el continente europeo que tenga la situación geoestratégica que tiene el archipiélago canario, en medio del océano y la más próxima al ecuador, o que presente un clima alejado de fenómenos meteorológicos extremos y de las corrientes en chorro, o que disponga de una extraordinaria conectividad aérea y se gestione uno de los más extensos espacios aéreos europeos aplicando tecnología satelital. Pero si hubiera que acentuar una singularidad de contenido económico, será necesaria la referencia a su condición ultraperiférica y a las ventajas que proporciona el REF para atraer la implantación de empresas europeas que pretendan posicionarse en el mercado aeroespacial mundial.

Sin entrar en valoraciones sobre fortalezas tecnológicas y de investigación, resulta imprescindible mencionar el Instituto Astrofísico de Canarias y la Estación Espacial de Maspalomas, por su carácter y ámbito mundial, en el nivel de las mejores instalaciones europeas. En el ámbito estricto de la industria aeronáutica, Canarias no tuvo, sin embargo, grandes opciones para desarrollar una industria reconocible por su lejanía y fragmentación a pesar del valor que la sociedad civil ha otorgado desde sus inicios al modo aéreo.

Sin embargo, en el ámbito espacial, el tema es diferente. Seguimos siendo singulares, pero ahora, los aspectos negativos se han convertido en múltiples ventajas para abordar la explotación del espacio exterior. La Agencia norteamericana NASA no se instaló en Seattle, sede principal de Boeing, ni en su capital Washington DC, sino donde le interesó estratégicamente, como tampoco la ESA lo hizo en Toulouse (Airbus) ni en Bruselas, sino donde lo consideró políticamente. La sede en Canarias de la Agencia Espacial Española podría seguir un camino similar, adecuado para dinamizar la actividad económica en el ámbito aeronáutico y en el espacial de España y, de forma particular, para que Canarias pueda mejorar sus índices de empleo en Europa y apuntalar su crecimiento.

Es indudable que la sede de la Agencia sería un reconocimiento explícito a los valores expuestos y a la imagen de Canarias, pero no sería trascendente, ni aseguraría su evolución en materia aeroespacial. Lo necesario es mantener la confianza mostrada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura, en asuntos como los incluidos en el proyecto «Canarias Stratoport for HAPS and UAS» y otros similares. Pero también, buscando la mejor financiación disponible como la derivada de la rentabilidad de los aeropuertos del archipiélago que deberán saber acomodarse al desarrollo de las nuevas tecnologías aéreas.