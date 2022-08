Juan Luis el venezolano

Juan Luis tenía alrededor de 25 años cuando decidió cruzar el charco para irse a hacer las Américas. Corrían entonces los años setenta y en Venezuela ocupaba la presidencia Carlos Andrés Pérez, que, a pesar de las corruptelas, fue el que consiguió el último periodo de bonanza económica que ha tenido el país.

Allí se casó con una linda guaricha y allí empezó a hacer su pequeña fortuna. Pero nunca se olvidó de su condición de isleño y, de vez en cuando, se daba un volteo por las Islas para hacerse con algunas propiedades inmobiliarias que le pudieran asegurar su futuro si decidía volver a este lado del Atlántico.

Luego, con el golpe de estado de Chávez, llegaron tiempos difíciles para el país. En esos años enviudó y, como quiera que no había tenido hijos, empezó a mentalizarse para un regreso definitivo.

Fue pasando el tiempo y hace poco más de un año nuestro aventurero se volvió a Gran Canaria con casi 75 años de vida y experiencias, donde sigue contando con dos hermanas más pequeñas y media docena de sobrinos que también tienen sus vástagos.

Juan Luis siempre había sido un tipo simpático y hablador, y mucho más ahora que se trajo consigo ese acento caribeño tan meloso que tienen los colonos… «arrullados por la viva diana de la brisa en el palmar».

A pesar de su edad, todavía se le van los ojillos cuando ve a una de esas jovencitas «semivestidas» por la calle con ropitas tan leves que apenas dejan algo para la imaginación. Así que les suelta alguna que otra parida en forma de piropo, pero que las chiquillas, viendo a semejante vejestorio, se lo suelen tomar a risa.

Por si acaso, le advertí que en estos nuevos tiempos hay que respetar que cada uno vista como le dé la gana, so pena que quieras que te denuncien por comentarios sexistas que pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

Todo eso le pareció bien, salvo el hecho de que, desde su punto de vista, le habíamos prestado demasiada atención y demasiada visibilidad a la comunidad gay, por lo que, a propósito de la conversación, me hizo la siguiente pregunta: «Si pudieras elegir la preferencia sexual que iban a tener tus hijos antes de que nacieran, ¿cuál elegirías…?, y no me digas que te da igual porque esa no es una respuesta».

Y se pregunta uno, Gregorio, si no estaremos simplificando excesivamente la que seguramente es una de las decisiones más complicadas del ser humano. También se podría decir que abortar es un crimen, aunque no todos los abortos son asesinatos. Pero para eso están los tribunales, para analizar cada caso, y no para generalizar sobre unas normativas que deberían ser mucho más personalizadas.

Pero la justicia está pensada para que se aplique a la colectividad, y no para esas pequeñas soledades en las que habitamos cada uno.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.