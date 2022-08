El empadronamiento educativo

La selectividad es un tema recurrente en la educación española de los últimos veinticinco años. Con frecuencia, se oyen voces en su contra o a favor de mantener una prueba que, no se olvide, se supone que mide la capacitación del aspirante a iniciar los estudios universitarios. Pero, con la nueva propuesta del ministerio del ramo, el socialismo ha vuelto a las andadas. Quiero decir que prosigue, sin rubor alguno, en la labor de degradación del sistema de enseñanza, comenzada a principios de la década de los noventa del siglo pasado.

Uno ya no sabe cómo advertir a los lectores de lo que está pasando con la educación en este país, pero he de volver sobre el asunto a la fuerza. La fuerza de una derrota tan grande como supuestamente invisible a la mayoría. Claro está que me refiero a la derrota de la inteligencia, del conocimiento y, por qué no decirlo, de la dignidad misma del ejercicio del magisterio.

Intentaré no repetir argumentos, aunque la tarea se presenta bastante difícil, puesto que el asalto a la civilización es el que hace lustros lleva sintiéndose en el interior de las aulas, y además perpetrado por personajes tan vergonzantes como los de la primera herida, la provocada por la Logse de Marchesi y Rubalcaba. Han cambiado los nombres, pero no así la vieja ambición por desmantelar cuanto se relacione con el esfuerzo personal, la exigencia en los rendimientos o la propia excelencia académica.

La reciente apuesta es una singularidad, una vuelta de tuerca al dogma pedagógico relativista, con una selectividad que se entiende competencial y que, en lo venidero, seguramente devendrá en demencial a tenor de lo que ya se ha difundido. Con una alegría impropia del cargo –y perdón por el fácil juego de palabras con el apellido de la responsable–, se postula una prueba que, en poco o más bien en nada, articula un sistema objetivo y universal. Al contrario, es desafiantemente arbitrario, pleno de subjetividad y, por lo demás, muy distanciado del ideal que muchos esperábamos encontrar como digno colofón al bachillerato. En definitiva, una selectividad que pretende convertir el saber en una amable caricatura de sí mismo bajo el pretexto de una prueba de madurez al discente. Como si el conocimiento estuviera sujeto a una condición psicológica, o, peor aún, como si el discurso psicopedagógico marcara la capacitación cognitiva del individuo.

Es algo parecido al empadronamiento urbano: únicamente certifica la residencia en un lugar determinado, no el comportamiento del ciudadano en un contexto de convivencia, esto es, si se ha comportado en conformidad con los elementales valores cívicos o si, en sentido opuesto, acredita una conducta alejada del compromiso social. Un mero trámite, quién lo duda, necesario para el posterior laberinto burocrático, pero en sí mismo insustancial. Y así será la futura selectividad de Alegría, ya que, con una simple matrícula, se obtendrá el ansiado aprobado. Ni esfuerzo personal, ni exigencia académica y muchos menos objetividad o libre competencia: todos exactamente iguales, como proclama el socialismo pedagógico.

En apenas unos años, dará igual que los chicos sepan escribir en correcto español o que tristemente desconozcan la tabla de multiplicar, porque lo verdaderamente importante es que, cuanto antes, se inscriban en los centros educativos de España, y de ahí a la eternidad. Como ironizara en su momento Julio Cortázar, esta es la «silogística perfecta del humilde»: todos aprobados, todos contentos, pero todos igualmente ignorantes, salvo los que se empadronen en los barrios ricos de la ciudad, porque éstos sí conocerán el valor intrínseco del conocimiento y lo aprovecharán en su beneficio. Así de simple y letal es la traición socialista a los que, tradicionalmente, han sido sus representados.