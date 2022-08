Noche de escaparates

Me carcome una duda: ¿Qué mirar por la noche si los escaparates deben estar apagados a partir de las diez? De repente me vino a la cabeza la nueva lluvia de Perseidas y la irrefrenable afición (postergada por ilusoria) por la astronomía, o la divina fantasía de la arquitectura, desplazada también por evanescente. Mirar las estrellas y las fachadas, dos sustitutos por tanto del escaparatismo. El escaparate de la óptica de Berto Herrera, en Triana, sí hubiese merecido el encendido de la linterna del móvil para curiosear: era el único que sorprendía. Una estética, por cierto, que trabajaron artistas como César Manrique y Manolo Millares en el inicio de sus carreras con ideas para los grandes almacenes de los sesenta. Los escaparates alimentan y devoran sueños, no hay más que recordar a la mítica Audrey Hepburn ante la no menos mítica joyería Tiffany’s en Desayuno con diamantes. La tentación capitalista que se hace carne entre los ciudadanos del Este, que, recién caído el Muro, se adentran en el otro lado de Berlín para apostarse ante los escaparates para admirar y evadirse con las grandes berlinas alemanas cuyo motores rugen de placer. Se puede mirar el cielo transparente o las molduras modernistas de las fachadas como sustitutivo, pero un escaparate muerto interrumpe el viaje desde la dulcería de la niñez, la primera bicicleta reluciente, los zapatos de la primera cita, los manjares petrificados (oh, hay una mosca verde sobre el pescado) que la marisquería trata de meter por los ojos, la evidencia de que los hay para ricos y para pobres. ¿Quién no tiene un escaparate en su vida? Todo esto es mera charcutería frente al relevante plan de ahorro energético, que es también la interrupción de la imaginación desde las diez de la noche. Todavía hay personas que se paran delante de los escaparates, donde se entregan pacientemente a la levedad de integrar los artículos expuestos en sus vidas: el sillón, la lámpara, el horno, la nevera, el portarretratos... Un remolino que se desmorona y que ocurre bajo los potentes focos que iluminan el deseo.