Paisaje entre rejas

Nopólemo va al intercambiador del Parque Santa Catalina a coger la guagua que hace la ruta ciudad-aeropuerto. Es una guagua que sale cada media hora y que a pesar de ser llamada «la directa» no es tan directa porque hace unas cuantas paradas entre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto de Gran Canaria. Eso sí, las paradas son pocas y todas se encuentran en la ruta más corta al aeropuerto, no hay desvíos, de manera que puede considerarse «directa» aunque estrictamente no lo sea. Al fin y al cabo todas las «directas» de todas las ciudades son así, de Madrid a Nueva York, pasando por Buenos Aires, México, Santiago de Chile, Barcelona, París y Londres, indirectamente directas o casi directas.

A pesar de las señaladas contradicciones semánticas, la directa es una guagua muy cómoda que lleva a Nopólemo al aeropuerto en poco más de media hora, a lo sumo, cuarenta minutos. El servicio es impecable y funciona con la precisión de un reloj suizo o, en otros términos, con la regularidad de la banda de James Brown, que es un metrónomo viviente. Si no es por una prisa sobrevenida o por apuros de última hora, Nopólemo prefiere la directa a cualquier otra opción.

Nopólemo sube a la guagua, paga un precio módico y se sienta. Faltan unos pocos minutos para la hora de salida, así que se lo toma con calma. Tiene tiempo y no hay apuro. El intercambiador del Parque Santa Catalina es, como todos los intercambiadores que Nopólemo conoce, oscuro y lúgubre, un lugar siniestro que no invita a estar sino a salir de él lo antes posible. Por eso los intercambiadores se llaman intercambiadores, porque son espacios de paso, hechos para llegar y partir, y no para permanecer durante tiempo prolongado. Nopólemo piensa que, aunque sean de tránsito, los intercambiadores no tienen por qué ser desagradables, tétricos, desangelados, malolientes; podrían ser aireados, luminosos, apacibles, verdes y floreados.

A su hora, con la precisión de un reloj suizo o de la banda de James Brown, la guagua se pone en marcha. Enseguida emerge de la oscuridad a la superficie luminosa de la ciudad para enfilar la avenida marítima y luego la autopista hasta su destino en el aeropuerto. Corre la guagua paralela a la costa y el mar se ve en gran parte del recorrido. Es un día de otoño, soleado, en el que el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. No obstante, Nopólemo no puede disfrutar de la vista como la vista se merece y como se debería. Y no es que las ventanas de la guagua estén sucias, no, están limpias, es que las ventanas de la guagua están hechas de un cristal que lleva un dibujo de color gris oscuro que asemeja una suerte de panal de abejas que impide la visión sin obstáculos de lo que afuera de la guagua hay.

Nopólemo no entiende la funcionalidad de ese estorbo que impide la visión clara del paisaje. ¿Será que el dibujo en esos cristales cumple la función de evitar el encandilamiento de los pasajeros? ¿Será que ese dibujo no es otra cosa que un entramado que hace que el cristal sea más resistente a los impactos y que, de haberlos, sea su fractura menos peligrosa? Otras cosas no se le ocurren, no obstante piensa Nopólemo que si se ha llegado a la Luna, a Marte y más allá, si Putin es capaz de amenazar con no sé qué estúpidos misiles ultrasónicos, si hay nanotecnología asombrosa, debe haber cristales resistentes y al mismo tiempo transparentes, como los hay en los coches, en los tranvías, en los trenes, en los aviones y, sin ir más lejos, en las guaguas de antes, todas transparentes, de atrás adelante, y por esos motivos no acaba de comprender por qué los cristales de la directa enrejan, distancian, desdibujan y entorpecen la visión del paisaje.

Y puestos a no entender, Nopólemo tampoco entiende por qué a veces el chófer pone reguetón, que es un insulto para la música, para el oído y para el buen gusto, cuando podría poner jazz o música clásica o buen pop inglés o español, ni el por qué de ese congelante aire acondicionado, que a veces lo obliga a ponerse manga larga, cuando se pueden abrir las ventanas para que corra el aire. Al fin y al cabo, la directa hace el recorrido desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta el aeropuerto de Gran Canaria, en una isla, Gran Canaria, que se merece una buena melodía, porque pertenece al archipiélago de las Islas Canarias, enclavado en el Atlántico, y porque presume de su parentesco con las Islas de los Bienaventurados y de tener uno de los mejores climas del mundo.