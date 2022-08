Apaga la luz y vámonos

Cuando a principios de los años sesenta instalaron los primeros semáforos en Telde, la gente se veía entusiasmada: «Son como las calles que se ven en las películas de Nueva York», decían algunos, o que, «con tantas luces de colores va a parecer que es Navidad todo el año…».

Pero aquel entusiasmo no duró mucho porque, al poco tiempo, muchas de las luces empezaron a fallar, y ya te puedes imaginar el follón que se montaba.

Bastaba una simple avería o que cayeran tres gotas para que el centro de la ciudad se colapsara como si un temporal de viento y lluvia hubiese inundado nuestras calles. En las esquinas la gente no paraba de tocar la pita, y los guardias municipales tenían que apañárselas para reorganizar el caos circulatorio que se formaba.

Total que, a la vista de que era peor el remedio que la enfermedad, la «autoridad competente» ordenó que se apagaran todos los semáforos hasta nuevo aviso.

Así que, de aquel aspecto neoyorquino, pasamos a ver como aquellas señales luminosas eran tapadas con cartuchos para que nadie se equivocara y, muerto el perro se acabó la rabia.

Mira por dónde, Gregorio, nuestros paisanos se adelantaron a los alemanes, que después de sesenta años han decidido ahora apagar los semáforos para ahorrar energía.

También han hecho apagar la iluminación de los monumentos históricos, han prohibido la publicidad de anuncios luminosos y limitado el aire acondicionado en verano, la calefacción en invierno, etc.

Y se pregunta uno que cuántas de las cosas que tenemos y cuántos de los servicios que utilizamos son realmente necesarios.

Piensa, por ejemplo, que en una familia con dos hijos cuentan con un televisor y un ordenador personal para cada uno, más de un teléfono móvil por persona y, cuando llegan a la mayoría de edad, todos quieren tener su propio vehículo.

Y es que en la sociedad de consumo que hemos creado, nadie se conforma con menos. Tener un ordenador o un teléfono móvil era antes un lujo, pero ahora no es solo necesario, sino que es obligatorio.

Por lo que se refiere a nuestro gobierno, nos han obligado, entre otras cosas, a apagar las luces de los escaparates a partir de las 22.00, y no me parece mal, pero mucho me temo que solo se quede en eso, en políticas de escaparate.

Podrían apagar la mitad de las farolas de las calles sin que apenas se notara o dejar el apagón de escaparates para los grandes centros comerciales de las afueras, que los de dentro y por la cuenta que les trae, ya intentarán ahorrar. Así le daríamos una oportunidad a los comercios del centro y a las pocas tiendas y supermercados de barrio que quedan. Pero, sobre todo, nos evitaríamos el tener que coger el coche.

De todas formas, tampoco estará mal volver antes a casa. Así que, mejor apaga la luz y vámonos.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.