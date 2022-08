Abuelos y abuelas en extinción

Ser abuelo o abuela no es nada fácil. Realmente los que están en edad de serlo no se diferencian del resto por empujar un carrito con un bebé o por cuidar de sus nietos en el parque infantil, sino por llevar un bolso de la compra, o por pasar las horas sentado o sentada en un banco cargándose de la imprescindible vitamina D. Sus hijos son los principales damnificados de lo que los sociólogos llaman el miedo a traer descendencia al mundo, una serie de factores que se han conjurado para hacer caer en picado la natalidad del país. Y ellos ocupan la segunda posición: no ser abuelos o abuelas, que es hacer o conceder a los nietos lo que nunca hicieron con sus hijos o hijas por despiste, carga laboral o simple pereza. La evolución de la estadística determina que cada vez hay menos padres, incluso puede ser que haya más tíos que ejerzan la paternidad responsable con sus sobrinos. Y no es de extrañar un aumento de los abuelos circunstanciales, cuyo deseo de tener nietos les lleva a ejercer una especie de adopción sentimental con el hijo del vecino. El desmoronamiento de la infancia en una casa empieza por el silencio: no hay ruidos ni regalos que pierden su envoltorio bajo un griterío por los nervios y la ansiedad. Una sequedad ambiental y sentimental que circula entre los mayores, pero que nadie se atreve a comentar, quizás por incapacidad para desmenuzar el miedo a traer descendencia al mundo. Sobrevuela así el final de la estirpe, esa tragedia que parecía pertenecer sólo a las novelas, donde una familia desaparecía del mapa por falta de descendencia. ¿Llegaremos a ese estadio? Un estado obeso por las herencias que carecen de herederos y que van a parar a la subastas de la administración. Y quedan esos infantes únicos que están en una triste soledad, afectados por el pavor de sus padres a procrear. Niños y niñas atiborrados por el exceso de atención, que finalmente contribuirán al temor de sus progenitores para seguir reinando como autócratas junto a sus preciosas y caras mascotas. Hasta el día que se ponga el cartel de cierre del registro de familia.