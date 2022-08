Hay una guagua de dos pisos y el ladrón sube, se acerca a la chófer, le compra un tiquete y a continuación toma asiento. Al cabo de un rato entra el inspector y le pide su tiquete. El ladrón se lo muestra y después le pregunta cuánta gente hay en la guagua. El inspector le contesta que hay 30 pasajeros en el piso de abajo (contando con el ladrón) más el 40% de los de abajo en el piso de arriba. El ladrón, que no es analfabeto, calcula: 30 pasajeros del piso de abajo más el cuarenta por ciento de esos 30, que es 12, da como resultado 42. Hay 42 pasajeros, 30 abajo y en el piso de arriba 12. En total 43, contando con el inspector, o lo que es lo mismo, 41 pasajeros a desvalijar, porque ni se va a desvalijar a sí mismo ni va a desvalijar al inspector.

En la primera parada nadie sube y el inspector desaparece entre la multitud. Perfecto. Irá de arriba abajo y de atrás adelante, tal y como tenía planeado. El ladrón se va al piso de arriba y se prepara. No es Pedro Navaja y no lleva cuchillo sino una pistola de fogueo, que es menos peligrosa e intimida más. Siempre alguien se le puede enfrentar y en el forcejeo se puede producir un accidente y él no quiere delitos de sangre ni en pintura. Él sólo quiere desvalijar al personal y salir pitando sin más.

Saca la pistola y a cara descubierta amenaza a los pasajeros. «Si nadie hace nada raro todos saldremos bien de ésta», dice amenazante. «Así que ya pueden poner su dinerito en este saco». Y como si del cepillo de una iglesia se tratara va pasando por las filas de atrás adelante y viendo cómo los billetes y las monedas caen en el saco. Sabe que más de uno no le está dando todo el dinero que tiene, pero no le interesa detenerse mucho en el asunto, lo que quiere es obtener una buena cantidad de manera rápida y escapar por patas. No quiere dilaciones ni complicarse, sólo sacar tajada y volar.

Cuando termina advierte a todos que se estén allí quietitos al menos dos paradas porque va a hacer la misma jugada en el piso de abajo y necesita su tiempo. Que lo dejen trabajar tranquilo. Todos le hacen caso y se quedan en su sitio, en verdad aliviados de que nada grave haya pasado.

Abajo el ladrón repite la operación. De atrás adelante va desvalijando fila por fila de la misma manera que se pasa el cepillo en una iglesia. Sabe que, como arriba, los más codiciosos no le están vaciando la cartera en el saco, que le están escondiendo algunos euros, pero se conforma con que el saco acumule unos cientos y con salir de allí ileso y sin contratiempos.

Nopólemo no está en esa guagua sino de vacaciones pensando en la resolución de un acertijo que sus hijos le han planteado sobre el número de personas que van en una guagua y con cuya respuesta correcta Nopólemo da enseguida: hay 44 personas en esa guagua, 30 pasajeros abajo (contando con el ladrón), 12 arriba (que es el 40% de los treinta que hay abajo), el inspector (que pronto se baja de la guagua) y la chófer. Así que el ladrón, que no es analfabeto, se ha equivocado, porque contó 43 y no 44 y se olvidó de esa chófer que, cuando baja dispuesto a salir corriendo con su sustancioso botín, le lanza un manotazo que lo hace trastabillar y caer de mala manera a la calle sobre cuya acera queda inconsciente.