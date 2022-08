El miedo del reportero ante el asunto

Los redactores jefes que mandan sobre lo que hago en el grupo Prensa Ibérica, al que me incorporé a principios de este año, me pidieron hace un mes que me preparara para un viaje a Rota a mitad de agosto, y aquí estoy (he estado: me iré después de que escriba este texto) cumpliendo con mi deber.

Nada me ha gustado más de este oficio, francamente, que recibir órdenes y cumplirlas. Esto de los redactores jefes es una expresión genérica, pues los periodistas de mesa, en general, son los que saben qué le conviene al periódico, mientras que los redactores, los reporteros, los colaboradores de cualquier género, no solemos tener una visión global de la jugada, es decir, de lo que ocurre y es interesante recoger.

Estos compañeros que se ocupan del rango estrictamente informativo de los medios que les han sido confiados consideraron que los recientes acontecimientos relacionados con la guerra de Ucrania ponían de actualidad este islote americano-español que constituyen las bases de responsabilidad conjunta que ocupan miles de metros cuadrados de la Villa de Rota. La OTAN, Estados Unidos y sus socios, entre otros España, aparentemente decidieron que había que reforzar esta base que Franco acordó con Eisenhower hace más de setenta años. Así que resultaba interesante abordar la situación de la opinión pública ante esta nueva situación de la más importante de las acciones norteamericanas en suelo español.

Hacer un reportaje es una de las más interesantes y delicadas misiones de un periodista, pues se trata de acertar con el punto de vista. No se trata, tan solo, de llegar a un sitio y describir por encima sus pasiones o sus leyendas, sus modos de ser, sino de hacerlo buscando en esa ciudadanía perspectivas que vayan completando un modo de ser colectivo. Y eso es muy delicado porque, ¿qué sabe uno quiénes son los ciudadanos más representativos de una determinada comunidad? Hice reportajes desde que tengo uso de razón periodística, hace más o menos sesenta años, y desde siempre sentí que lo mejor, puesto en el terreno del que tengo que nutrirme, era salir a la calle, verdaderamente, a escuchar lo que dice la gente. Ya saben lo que dijo el gran Eugenio Scalfari, el extraordinario periodista italiano que acaba de morir centenario: periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente.

Así que aquí, en Rota, hice exactamente eso: me situé en un lugar que consideré estratégico, provisto de papel (una agenda de cuando iba a empezar la pandemia) y bolígrafo, uno de marca japonesa, y me dispuse a recoger lo que escuchara decir a mi alrededor. Los bares y los taxistas son, a pesar de lo que se dice, medios muy seguros para alcanzar a tener una aproximación a lo que pasa en una comunidad, siempre, claro está, que pases por un buen cedazo las cosas que te dicen ambos sectores de la sociedad.

En este caso, era fácil deducir en el caso de los bares: donde hay más gente es más factible escuchar puntos de vista distintos. Así que me senté en medio de este espacio público tan variado y tomé notas de todo lo que escuchaba alrededor.

Una comunidad humana no se expresa tan solo en virtud de lo que se dice en la calle, naturalmente, pero lo que sí es cierto es que quienes hablan en ese espacio público no tienen responsabilidad alguna con respecto a lo que dicen, pues ni lo hacen para salir elegidos ni para impedir la elección de otros. Ese ejercicio de libertad de palabra incluye, por otra parte, la evidencia de que quienes hablan de una u otra manera lo hacen a beneficio de inventario, no para que se tome esta u otra decisión, sino para rellenar, como decía Julio Cortázar, los espacios de la conversación como si fueran almohadas vacías. Pero lo cierto es que si prestas oído a eso que se va diciendo en lo que antiguamente se llamaban los mentideros, en este caso los mentideros de la villa de Rota, te puedes llevar una impresión bastante fiable de lo que se está diciendo alrededor.

Llené varias páginas de la agenda, y después empecé a hablar con gente representativa y con personas al azar, en las pescaderías, en la calle propiamente dicha, estuve entre extranjeros recién llegados, entre jóvenes y entre viejísimos, entre taxistas también, por supuesto, y a todos les pregunté, entre otras cosas, acerca del porvenir de esta villa tan peculiar, marcada por la existencia de esa base de carácter militar «de utilización conjunta». En primer lugar, eso de que la base, tan discutida fuera de Rota, sea un quiste que la gente se quisiera quitar es un lugar común que no se corresponde en absoluto con la realidad, y cada vez menos, pues la gente compara lo que tuvo, es decir, hambre y necesidad en la época en que nació esa colaboración, con lo que tiene, empleo y bienestar, contrasta con cualquier lugar común que se oiga por ahí acerca, por ejemplo, de lo malos que son los militares norteamericanos…

Ese tópico pasó a la historia hace muchos años, pero si uno no pregunta por los tópicos, que son al fin y al cabo el resumen de la historia de los pueblos, no alcanza a saber de veras qué sucede en lugares como este o como cualquier otro. Despejada esa pregunta, pues, había que preguntar sobre la vida, qué preocupa ahora a los roteños. Hablé, ya digo, con todo el que pude, hice preguntas en la calle y en los sitios, más o menos representativos, llené el magnetófono de palabras, siempre pensando, y ese es el miedo del reportero ante el asunto, que me faltaban puntos de vista. Llené y llené folios, es decir, minutos y horas de grabación, y ahora que ya está todo transcrito me viene la misma incertidumbre que tuve al llegar. Al llegar me pregunté, ¿y con quién debo hablar? Ahora me pregunto: ¿habré hablado con las personas adecuadas, habré hecho hablar a aquellos que de veras tenían algo que decir?

Desde que soy reportero, desde hace más de medio siglo, por cierto, en los periódicos EL DÍA y LA PROVINCIA, que todavía me acogen, he sentido el miedo ante el asunto: ¿lo haré bien, lo habré hecho bien? Son abundantes los papeles que sustentarán lo que escriba, seguramente hoy mismo, pues no es bueno guardar para mañana lo que hiciste ayer, y como siempre ante situaciones profesionales así me sucede que tengo en el estómago el sobresalto que me pone siempre ante la tesitura del fracaso. Siempre me ha ocurrido, de modo que lo mejor es que empiece a escribir de lo que vi y escuché y abandone este temor al fracaso que excita, realmente, a todo el que, siendo periodista, le tiene miedo al puto folio en blanco. Deséenme suerte.