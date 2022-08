Pesadilla en el Metropole

Uno de los mayores problemas que históricamente arrastra el Club Natación Metropole, si no el que más, ha sido el rechazo de algunos socios -más ruidosos que numerosos- a que esta sociedad deportiva se transformase en un club social donde la práctica de la natación, los saltos, el waterpolo, el tenis o el pádel pudiese convivir con la celebración de eventos, grandes y pequeños, que no sólo dinamizasen la vida de unas fabulosas instalaciones, generalmente desaprovechas y vacías, sino que aportaran beneficios económicos a las arcas de una institución que lleva décadas en la cuerda floja.

Aunque ha sido esta semana cuando se ha dado a conocer sin paños calientes cuál es la situación real del Metropole -durante los últimos años ya se había informado a las y los socios con la boca pequeña que la cosa pintaba mal-, quien niegue que esta no es la crónica de una muerte anunciada sabe que está faltando a la verdad porque todas y todos los socios hemos sido testigos de cómo languidecía y, literalmente, se caía a cachos un club al que cada vez acudían menos usuarios, hombres y mujeres que en muchísimos casos, especialmente por la larga relación sentimental que les unía a él, continuaban pagando sus cuotas pese a llevar años sin pisar las instalaciones.

Aunque pueda parecer un dato sin importancia, desde el Metropole siempre se ha mirado, por ejemplo, al Real Club Náutico como la opción pija de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, se sacaba pecho -sacábamos pecho me atrevo a decir- presumiendo con que las piscinas de Ciudad Jardín no habían prostituido su espíritu deportivo como, y así se ha entendido durante décadas en el Metropole, sí hicieron en las instalaciones de Alcaravaneras a donde sus usuarios acudían y acuden a pasar la tarde; comer y cenar o disfrutar de algunas de sus fiestas temáticas. Durante mis casi cincuenta años de socio del Metropole me crié escuchando ese argumento pero no imaginé nunca el peligroso calado que esa idea había alcanzado entre una parte de la masa social del Club hasta que hace casi tres años decidí, como director de la revista ‘Con Estilo’, publicación que se distribuye mensualmente con LA PROVINCIA y El Día, celebrar en sus instalaciones la fiesta del quinto aniversario del magacín. El evento, al final, se pudo realizar el viernes 15 de noviembre de 2019 aunque primero el equipo de la revista tuvo que lidiar durante meses con los numerosos inconvenientes y traspiés surgidos a cada rato.

Pensábamos haber solventado los problemas cuando en abril de ese año recibimos el visto bueno de la junta directiva tras dos largas reuniones. Sin embargo, y a pesar de que se trataba de un acto cuyo coste superaba los 60.000 euros, de los cuales una parte iba destinada a pagar un canon por el alquiler del Metropole además de que se invertirían otros miles de euros en mejoras como, por ejemplo, reemplazar la deteriorada cubierta de tela en el techo de acceso a las instalaciones por León y Castillo, adecentar la clausurada entrada a las piscinas por el Parque Romano o, aprovechando que para la celebración de ‘Con Estilo’ se iba a vaciar la vieja pileta de cincuenta metros, facilitar la restitución por piezas nuevas de las lozas cerámicas estropeadas en la alberca, los obstáculos continuaban surgiendo diariamente. Y la mayoría de ellos para nuestra sorpresa estaban originados por los socios.

«Llevo toda la vida nadando en la calle cuatro; es mí calle», me recriminó entonces de mala manera algún antiguo usuario porque durante 48 horas la piscina estaría inoperativa. «Por culpa de esta fiesta hoy no la puedo usar», insistía muy enfadado mientras envenenaba con su discurso a otras y otros socios para desesperación de quienes por entonces ocupaban la directiva. En cualquier otro Club aquello se entendería como la perreta de una o un abonado pero esa queja en un lugar tan polarizado como el Metropole transmutaba en combustible que avivaba el fuego de un grupo enfrascado en una eterna batalla.

Para evitar más problemas, el tiempo para el montaje de un evento que reunió a casi 500 invitados y donde hubo que instalar un escenario, equipos de sonido e iluminación, tres pantallas led de grandes dimensiones, media docena de barras, una isla en el centro de una de las piscinas, enmoquetar centenares de metros cuadrados de piso o ubicar decenas de mesas y sillas se redujo a apenas 48 horas cuando lo ideal habrían sido 96. Aún así, las quejas de algunos y algunas socias no disminuían por mucho que les explicáramos lo importante que para ofrecer una imagen moderna y atractiva del Metropole significaba ese evento.

Les daba igual, algo que incluso se podía llegar a entender porque cada uno decide sus pasiones. Pero cuando, por fin, la noche del viernes 15 de noviembre se abrieron las puertas del Club para acoger a los y las invitadas de la fiesta sorprendió que más de la mitad de los y las integrantes de la junta directiva del Metropole, las mismas personas con las cuales habíamos acordado cómo llevar a cabo el acto [a quienes se sumaban socios y socias fieles a sus argumentos], decidían no acudir a la celebración porque reconocer que aquella iniciativa, finalmente, había sido un éxito pesaba menos que su deseo de arrastrar al caos a una institución cuya gestión no se correspondía con sus propuestas u opiniones, pasándose por el forro el beneficio que la iniciativa de ‘Con Estilo’ podía significar para las y los socios.