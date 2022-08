Encestar desde Bravo Murillo

Da la impresión de que un día de estos el salón de plenos de la sede cabildicia de Bravo Murillo, retirados los muebles de caoba, va a convertirse en una cancha de baloncesto con Antonio Morales como figura máxima arbitral. La presentación de Sithapa Savané como presidente del Granca ha puesto en evidencia hasta qué punto funciona la puerta giratoria entre el Cabildo y la formación deportiva. Tanto es así que el consejero socialista Juan Díaz ha visto satisfecho su sueño de hincha y ha sido investido vicepresidente del club. Un cargo que sin duda le dará más satisfacciones que la anodina competencia de Empleo, un marrón con parados que no paran de incordiar. Esta visto que el Granca es un apartado principal de la rancia institución, de «nivel de Estado», como dicen los comunicólogos. Este coito deportivo con el baloncesto local podría ser hasta positivo para el Cabildo, afectado siempre por un hálito de inmovilismo decimonónico que espanta hasta las moscas. Pero aquí lo que realmente se mueve es el pastón que va a parar a las arcas del Granca, una inyección, tres millones de euros, sobre la que uno pregunta: ¿cuánto hay de deporte y cuánto hay de artefacto electoral? La dejo ahí, al baño maría. Echo muy de menos ese pleno con los consejeros tirándose el balón unos a otros y encestando con soltura bajo la mirada bonachona de Morales. Una actividad que complementaría los desvelos por el Granca, en cuya esencia está intentar que la inversión pública no se vaya por la cloaca y la gracia acabe siendo una bola de nieve que ruede y ruede, un despilfarro con consecuencias y responsabilidades. Desconozco, aunque lo apunto como hipótesis a valorar, si otras modalidades deportivas reciben una justa compensación por las cantidades que devora el baloncesto y también la UD, como es más que conocido. Mientras tanto, disfruten de esta inédita o periclitada fusión del deporte con la política, timoneada desde la primera línea de un gobierno como si no hubiese otras urgencias que atender y solucionar. ¿Dónde está el populismo?