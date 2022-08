Cuando el futuro ya es pasado

Hace ya algunos años después de clase, hablaba de cine con algunos alumnos de la ESO, cuando uno de ellos me respondió que La guerra de las galaxias era una película antigua. Ese comentario en aquel momento, andaría yo por los treinta y algo, me causó un gran impacto, ya que además de ser una de las películas de ciencia ficción más avanzadas y de más éxito en años, era uno de los iconos de mi reciente juventud. Para mí, hasta entonces eran películas antiguas Mogambo o Lo que el viento se llevó, pero no La guerra de las galaxias. Esto me llevó a darme cuenta de dos cosas, del paso del tiempo y de que los más jóvenes que yo no tenían la misma experiencia vital que uno mismo. De pronto el reloj del tiempo que yo nunca había mirado con interés, ahora se me aparecía dando un salto del que yo no había sido consciente. De repente, lo que hace unos años nos parecía la última novedad ya se había quedado atrás. En definitiva, lo efímeras que son las cosas. Partiendo de esta idea he desarrollado esta reflexión sobre cómo veían el siglo XXI desde el cine de los años 60-80 del pasado siglo y comprobar si vamos o no hacia esos escenarios y extraer de ello algunas conclusiones.

Analizando los temas principales de los problemas del futuro que entonces se atisbaban hay cuatro temas que son los más recurrentes; los avances de ciencia y el control de las máquinas. Lo que Gunter Anders llamó «la obsolescencia del ser humano». Los nuevos virus, El invierno nuclear y sus consecuencias, propio de la «Guerra Fría» de entonces y que ahora vuelve. La escasez de comida y recursos junto con el cambio climático. También es interesante en ellas analizar la evolución o degradación de la sociedad que nos proponen. No he querido entrar en los avances propuestos en el siglo XIX por Julio Verne por entenderlos ya ampliamente superados y muy trabajados. Ni entrar en hipotéticas invasiones extraterrestres. Con las cosas de este mundo, creo que tenemos bastante. El avance de la ciencia y el control de las máquinas: La primera referencia cinematográfica al dominio de las máquinas y su rebelión contra el hombre la encontramos en 2001 una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968), la película de Kubrick abrió la veda al cine del espacio y supuso un antes y un después en la ciencia ficción, La computadora de la nave espacial llamada Hal 9000 se rebela contra los astronautas que pretenden desconectarla y acaba con ellos, es todo un avance entonces de lo que ya es hoy algo habitual en el mundo de las computadoras, las hay que se anticipan a nuestros pensamientos y saben de nuestros usos y costumbres, ahora mismo cualquier usuario de internet puede comprobar cómo las redes usan nuestras búsquedas para ofrecernos productos o artículos que nos puedan interesar. En estos momentos hay un serio debate sobre el uso del dinero de plástico para sustituir al físico, con lo cual sabrán nuestros gastos, recorridos, costumbres y hasta nuestras enfermedades si pagamos con ella en la farmacia. La llamada inteligencia artificial es hoy algo real. Este tema tuvo una continuidad en otras películas como Juegos de guerra (John Badham, 1983) donde un estudiante «hackea» los ordenadores militares de EEUU y está a punto de organizar una tercera guerra mundial ya que el ordenador que controla los misiles americanos no permite que se interrumpa sus sesión de «Juegos». Posteriormente ya en el siglo XXI encontramos un caso más avanzado en la producción de Steven Spielberg La conspiración del pánico» ( D.J. Caruso, 2008), donde dos personas son obligadas por una computadora a cometer un atentado utilizando las cámaras de las calles y los teléfonos móviles para controlar sus acciones. Todo ello sería hoy prácticamente posible y viene a ratificar la idea de un mundo controlado por las máquinas, aunque siempre cabrá preguntarse si alguien controla realmente a las máquinas. También es interesante la propuesta de Mundo Futuro o West World (Michael Crichton, 1973) en la que los animatronics de un parque de atracciones cobran vida y se rebelan contra las personas. De nuevo lo creado se rebela contra su creador. Los virus Tan de moda ahora mismo ya fueron tratados en el cine en el año 1971 en la película El último hombre vivo (Boris Sagal, 1971) Como consecuencia de una guerra bacteriológica entre Rusia y China un científico americano consigue salvarse él solo gracias a una vacuna que estaba experimentando, el resto de los habitantes de las ciudades desmanteladas y en ruinas son una especie de mutantes que salen sólo por las noches y que tratan de apoderarse de él. Son impactantes las escenas de la ciudad de Nueva York desierta y en ruinas por las que pasea por el día en busca de gasolina y alimentos. El resto de los humanos se han convertido en una especie de seres que huyen de la luz y se van contagiando unos a otros como si fueran muertos vivientes. En 28 días después (Danny Boyle, 2002) un virus se propaga por Gran Bretaña tras la incursión en un laboratorio de un grupo de activistas, transmitido por la sangre provoca efectos devastadores en los afectados quedando sólo un pequeño grupo de supervivientes. También son muy posibles hoy situaciones como las propuestas en El puente de Cassandra (George Pan Cosmatos, 1976), donde un virus militar liberado accidentalmente de un laboratorio hace estragos en los pasajeros de un tren que son enviados a la muerte para no dejar huellas. O el caso que nos propone Estallido a partir del ébola, ambas parecen de chiste después de lo vivido con el covid. Cambios climáticos Es una de las predicciones de futuro más actuales, este es el caso que nos propone El día de mañana (Roland Emmerich, 2004 ). A causa de los excesos con la contaminación y por culpa de los países que no han tomado medidas, una serie de cambios climáticos hacen que el mundo se congele condenando a muerte a media humanidad. Es curioso, la culpa es de la ambición de los americanos en lugar de los indios o los chinos que contaminan mucho más. Técnicamente muy buena, acaba siendo un alegato políticamente correcto, propio del cine de esta época. Mucho más interesante una película australiana que hoy es de culto e inició una saga con uno de nuestros cuatro tópicos futuristas. Mad Max (George Miller, 1979) nos presenta un futuro apocalíptico donde escasean el agua, el petróleo y la energía, donde las facciones dominan las carreteras de una Australia en la que no hay ya presencia del estado debido a la crisis económica. En medio de una sociedad que se desintegra una patrulla de policías trata de controlar el tráfico en algunas carreteras de las que quedan. Finalmente, diferente a la anterior la propuesta de La fuga de Logan (Michael Anderson , 1976) es en este caso una distopía. Nos encontramos en el año 2274, aún no hemos llegado, la humanidad vive en una ciudad abovedada y cerrada, todos los aspectos de la vida están supervisados por los dirigentes, a esto vamos con internet, este control incluye el de la reproducción, como ya ha ocurrido en China. Los ciudadanos se dedican a disfrutar de los placeres de la vida, pero al llegar a los 30 años son pasados por un ritual en el que mueren. El mundo fuera de la ciudad cerrada es un lugar postapocalíptico. Hay un grupo de vigilantes que se dedican a perseguir a los disidentes que huyen de la ciudad. Uno de ellos es el protagonista de la historia, que se convierte en el primer vigilante que huye. En el trasfondo la sociedad planteada por Platón en La República tras esta «sociedad perfecta». El lugar al que tratan de huir los protagonistas se llama Santuario y es un lugar utópico, que nadie ha visto pero del que se dice que en él se puede envejecer. Por supuesto que en este mundo hay un superordenador llamado El pensador diseñado para sustituir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El invierno nuclear Es sin duda el tema que más juego ha dado, probablemente debido a la importancia de la guerra fría y el desarrollismo nuclear que tuvo lugar desde finales de la 2ª Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. He aquí alguno de sus ejemplos cinematográficos. Un mundo medio destruido es el que se encuentra el protagonista de La máquina del tiempo o El tiempo en sus manos (George Pal, 1960) basada en la novela de HG Wells, donde nos plantea un futuro con dos clases de humanos, unos que viven adocenados como el ganado, que prácticamente no piensan y que son utilizados para alimentar a otros mucho más feos y fieros que viven bajo la tierra. Esta idea es tratada más profundamente en otra que casualmente sitúa la acción en el año 2021 y que coincide con algunos de los planteamientos que nos encontramos a día de hoy. Se trata del clásico Cuando el destino nos alcance (Richard Fleisher, 1973), basada también en la novela Hagan sitio de Harry Harrison. En un mundo superpoblado, sin espacio ni alimentos para todos, dos policías son enviados a investigar un crimen de un millonario y descubren que estos comían carne y verduras, que ellos ya casi ni conocían pues todo el mundo comía un producto llamado Soylant Green, que tenía diferentes colores y sabores y que sólo al final descubren con qué está hecho. Existen escenas verdaderamente impactantes como las excavadoras que recogen y retiran de la calle a los manifestantes o el anciano que le ha llegado la hora de la vejez y se le envía a un centro donde se le aplica la eutanasia con imágenes de paisajes al son de una música relajante. Verdaderamente no estamos hoy muy lejos de algunos de sus planteamientos. Ya hay quien nos plantea sustituir la proteína animal por productos derivados de la soja, «soya» en inglés. En este aspecto de era post- nuclear no podíamos olvidarnos del El planeta de los simios (Don Taylor, 1968) basada en la novela del francés Pierre Boulle, donde el ser humano ha sido sustituido como eje de la civilización por los monos, que ahora apresan a los hombres y los mantienen sin poder hablar ni desarrollarse por haber sido una civilización nefasta. En el trasfondo de esta nueva sociedad de los simios surgen de nuevo los planteamientos de La República de Platón, aunque sin nombrarlo, los que mandan son los sabios, los fieros gorilas son los guardianes y el resto de los monos hacen las demás tareas, limpiar, procrear, etc. El último lugar lo ocuparían unos humanos privados de una de sus principales características, el uso del lenguaje. En una escena de la 2ª parte podemos ver cómo unos supervivientes de humanos que viven bajo la tierra dan culto a una bomba nuclear sin explotar que adoran como símbolo de su civilización. Acabo con una serie mítica, Espacio 1999, serie del británico Gerry Anderson (años 73/74). Hay un grupo de humanos que viven en una base lunar (coincidencia con la estación espacial internacional), el caso es que a consecuencia de una explosión en la Luna, que se ha convertido en un vertedero de basura nuclear, esta sale despedida de su órbita, perdiendo todo contacto con la tierra y quedando condenados a vagar por el espacio encontrando todo tipo de mundos y civilizaciones a cada cual más extraño. Conclusión El cine y la televisión de los últimos 50 años ha sabido recoger los deseos y preocupaciones del hombre por especular con los límites de su conocimiento, vislumbrar a dónde nos pueden hacer llegar para bien o para mal la ambición humana y el dominio de la técnica y el avance de la ciencia, de las consecuencias de sobrepasarse en el afán transformador de la tierra como nos mandaba el Génesis. Pero también de ver las consecuencias de cuando se traspasan los límites. Además nos hablan del instinto del hombre por sobrevivir, de sobreponerse a los errores de sus semejantes y tratar de buscar la libertad y luchar contra la injusticia. Ese podría ser el resumen de casi todas ellas. A pesar de la técnica, los avances, los errores y las ambiciones de controlar al prójimo, siguen estando vigentes la lucha del bien contra el mal, el instinto de supervivencia y el anhelo de libertad. Afortunadamente, llegados a 2022, la mayoría de las previsiones no se han cumplido, pero cada vez nos dirigimos más a una aldea global, donde la naturaleza está cada vez más amenazada, los recursos en menos manos y unas clases dirigentes cada vez más intervencionistas en la vida de los individuos tratan de controlarlo todo. Valiéndose en ocasiones de diferentes excusas como la seguridad, el medio ambiente o la solidaridad, lo cierto es que cada vez la libertad individual está más amenazada.