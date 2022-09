Artipiélago

Me preguntan los amigos a la vuelta de mis publicitadas vacaciones en Suecia, cuales son pues las tres visitas que no se habrán de perder en su próximo viaje a Estocolmo. Pues yo les vendería tres motos que difícilmente podrían adquirir si no es ahí.

La primera es obligada, y la más popular del pais: el bajel real Wasa, orgullo de la armada de la Suecia imperial, que se fue a pique en su botadura inaugural hace más de tres siglos y que ha sido reflotado y restaurado en toda su magnificiencia. Para los efectos es como si el Titanic se hubiese hundido nada más salir del astillero de Portsmouth y se pudiese contemplar hoy día en su estado original. No se lo pierdan. La segunda visita es dilatada pues consiste en gozarse no menos de 70 galerías de arte, que son las estaciones de metro que jalonan las 4 líneas del suburbano de la capital. Diseñadas y habilitadas por distintos artistas, son todas originales y diferentes y constituyen la que se ha venido en llamar la galería de arte más larga del mundo. Para mí reside su interés principal en el enfoque personal y no elitista de los temas elegidos. Paradójicamente, donde las renombradas estaciones del metro de Moscú alardean de una decoración barroca y clasista, hasta con aparatosas arañas de cristal, las de Estocolmo presumen de un enfoque democratizador tanto en su aspecto artístico como en su proyección social y en sus mensajes ecológicos. La tercera, tal vez menos conocida, nace de una simbiósis del arte reflejado ya bajo tierra en el metro, con la pasión panteista, cuasi religiosa, de los suecos por la contemplación y el disfrute de su naturaleza. En un inmenso enclave natural a 30 km de Estocolmo, un magnate, que curiosamente ha hecho su fortuna con las patentes y venta de arneses para bebés, se ha inventado el ”Artipelag”. Como glosa el eslogan, se trata de un ”Centro de arte al encuentro de la naturaleza”. El complejo multidisciplinar cuenta con galerías de arte, escenarios ultramodernos para representaciones musicales o teatrales, y unos centros de restaura- ción a la altura de un estrella Michelin. Sin olvidar el mobiliario: el modelo de silla ”November”, con sus formas líquidas y envolventes constituye un alarde de diseño y confort. La interacción de arte y naturaleza se ha mimado al máximo. Si en las afueras del centro te puedes topar con esculturas de artistas como Jaume Plensa o Maria Miesenberger, dentro del complejo se han dejado visibles jorobas petrificadas del característico granito gris claro del archipiélago y en todos los ámbitos se asoma por los grandes ventanales el espectáculo de la naturaleza, multicolor en verano, o en blanco y negro en invierno. Pero es que de cara a un más cómodo disfrute de las ofrendas naturales, se ha procedido en cierto modo a domar el paisaje. Para facilitar el acceso a cualquier visitante, se han habilitado bosque a través pasarelas de madera desde el embarcadero del centro hasta sus instalaciones, no hurtando así la vivencia del paseo ni a los que van en silla de ruedas, ni a las familias con carritos de bebés. Pero claro, tanto lujo no es barato. Si las puestas de sol son gratuitas, el resto hay que pagarlo: si escogen el barco para navegar hasta el centro, fomentando la inmersión en la naturaleza del archipiélago, son 30€. El acceso al recinto, otros 30€. Si quieren disfrutar de algún concierto, 20 € más del ala. Si quieren gozarse la antológica de algún artista del rango de Chagall, 20 € más. Y si quisieran llevarse a casa una de las elegantes sillas sembradas por todo el recinto, ningún problema, por 700€ la unidad.