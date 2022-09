Justicia guagüera, no poética

Un sociólogo no contaminado por las redes sociales, o sea virgen, me repite que la mejor investigación social para desguazar LPGC está en hacerse varios viajes al día en guagua, sobre todo en las horas puntas. No hay pasajeros con gallinas, pero allí se sopesan las preocupaciones de los que viven en los barrios periféricos y se oyen microhistorias sobre enfermedades, carencias y desgracias que tiran para atrás. La bonificación al 50% de la modalidad, un beneficio caído del cielo para los empobrecidos, por fin uno, nos devuelve una especie de edad dorada de la guagua frente al coche privado: el depósito de combustible fósil no va a poder competir con la medida de Sánchez y su chistera. Usuarios impenitentes del vehículo particular se apuntan al transporte público para invertir el ahorro, a su vez, en un par de paquetes más de pescado congelado al mes. En esta capital saturada de tráfico, también para ir a las medianías y el sur de la Isla, el medio colectivo siempre ha sido postergado –o a último remedio– entre el personal con ingresos medianos o altos, resistente a entremezclarse entre sobacos agrios y conversaciones que nunca se sabe cómo van a finalizar. La inflación supurante parece que va a modificar esta ausencia de interclasismo: no nos vamos a tropezar con un consejero o un director general, tampoco está la cosa para dejarse ver demasiado, pero sí con asalariados y profesionales que están dispuestos a frenar el desenfreno climático. En un mundo donde los ricos quieren intoxicarse de experiencias, ya sea con la gastronomía de un plato espolvoreado con oro, con un vino que se bebió el rico más rico de las criptomonedas o con una noche en la cama de un hotel donde se cometió un asesinato, la masas saqueadas por el IPC disfrutan del placer de coger la guagua con un bono a la mitad de precio. No es una experiencia multiorgásmica, pero sí más que suficiente para vengarse de la vida, de la pandemia, de un cáncer, del embargo por una multa o por el final abrupto de un idilio. Justicia guagüera, no poética.