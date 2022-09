Mirar por encima del hombro

La última película de Jordan Peele, ¡Nop!, es un nuevo caso del clásico director que se cree más listo que los espectadores y hace un despliegue de su supuesta genialidad para dejarlos a todos con la boca abierta. Lo importante en ella, dicen los críticos que la alaban, no es la historia –vuelta al tema de los alienígenas, pero sin aportar nada nuevo y desde una perspectiva a ratos terriblemente monótona–, sino la simbología que encierra el filme y que el director transmite en forma de detalles visuales que pueden pasar desapercibidos. Todos acabamos entendiendo que se trata de una crítica al mundo del espectáculo, pero no resulta fácil conectar la trama principal con las secundarias o interpretar el desenlace, porque Peele es un genio y nosotros, simples mortales.

En mi opinión, cuando tras ver una película debes buscar en Internet los significados que no has comprendido, algo va mal, a no ser que estemos hablando de verdaderos maestros del séptimo arte que dejan un poso de interrogantes en sus obras y se permiten una ausencia casi total de explicaciones. Pienso, por ejemplo, en El ángel exterminador, de Luis Buñuel, que nos presenta una fiesta burguesa en una casa de la que los invitados no son capaces de salir; no porque exista ningún obstáculo, sino, simplemente, porque no reúnen la voluntad suficiente para hacerlo, a pesar de que, transcurridas algunas horas, lo empiezan a pasar realmente mal. Hay detalles surrealistas insertos de manera muy espontánea en la trama, como una mano cortada o un rebaño de ovejas transitando la escalera, cuya visión no sorprende a nadie. Una mezcla entre el realismo mágico hispanoamericano, el surrealismo e incluso el teatro del absurdo –Vladimir y Estragon decididos a levantarse y dejar de esperar a ese Godot que nunca aparece, pero sin ser capaces de hacerlo–. Podemos especular con cuál es el obstáculo invisible que mantiene a los invitados encerrados en el salón –por ejemplo, yo soy partidaria de los críticos que sostienen que se trata del aburrimiento y la apatía de la clase burguesa–, pero no existe una respuesta categórica, porque importa más el juego surrealista, la estética… El director consigue fascinarnos sin hacernos sentir estúpidos.

Pero Jordan Peele no puede ser Buñuel ni Samuel Becket, por mucho que haga alarde de su inteligencia. Su obra más reciente tiene muchas pretensiones, ya desde el título, que intenta generar unas expectativas de misterio que después no satisface, y que tampoco conecta en modo alguno con la trama. Es su tercera película, después de Déjame salir (2017) y Nosotros (2019), y la más floja, a mi parecer. Resurge, de forma latente, el tema del racismo, que era fundamental en Déjame salir. Una de las características del cine de Peele es su decisión de elegir únicamente actores negros para sus papeles protagonistas, para reivindicar su presencia en el mundo hollywoodiense. Llegó a afirmar que se niega a contratar actores blancos como protagonistas porque «ya hay demasiados». No pretendo entrar ahora a reflexionar sobre los límites de la discriminación positiva en este caso, pero lo que está claro es que el director no quiere pasar desapercibido, en general. Y eso le lleva a generar grandes expectativas, lo cual acaba convirtiéndose en un problema.

Las películas que realmente sorprenden son aquellas que lo hacen de un modo elegante, sin pretensiones, con un giro inesperado y que no se perciba como forzado. Sin acudir a los grandes genios, pienso en directores contemporáneos como M. Night Shyamalan y en dos de sus filmes más celebrados: El sexto sentido (1999) y El bosque (2004). Incluso La visita (2015), a pesar de la pésima elección de la perspectiva de la cámara –otro alarde de genialidad fallido–, tiene una resolución inteligente. Shyamalan se maneja bien en el género del suspense, hasta que intenta ponerse estupendo –otra vez las malditas pretensiones– y acaba dirigiendo obras como Tiempo (2021), que prometía mucho y me dejó bastante indiferente, quizá por el afán de ofrecer una explicación científica a un fenómeno que podría haber explicado mucho mejor desde la fantasía, sin fracasar estrepitosamente.

En España tenemos a Alejandro Amenábar. O más bien «teníamos», porque a partir de Ágora (2009), su filmografía perdió interés. Demostró ser un maestro del suspense en sus obras de juventud: Tesis (1996), Abre los ojos (1997), Los otros (2001). Soluciones elegantes e inesperadas al conflicto que nos convencieron de su genialidad sin hacernos sentir estúpidos. Creo que esa es la clave para el género del suspense, y no la opción de «mirar por encima del hombro» a los espectadores.