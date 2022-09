Una de las señales de que Europa se está pudriendo es el desprecio creciente hacia sus referentes sociales e históricos, hacia las tradiciones que han hecho de este lugar en el mundo uno de los faros de la humanidad. La última en ser conocida se suma a una larga lista que, de no cesar, promete acabar con lo conseguido por cientos de generaciones de hombres y mujeres. Lo de la cancelación de las historias de Winnetou, el personaje imaginado por Karl May (1842-1912), va camino de convertirse en un síntoma de la podredumbre que acecha a la inteligencia de un continente.

¿Qué ocurre entre los europeos que reniegan de sus tradiciones, de la imaginería construida en torno a la libertad individual y los valores compartidos? ¿De dónde procede este complejo que amaga con arrasar la esencia de toda una sociedad? Dicen los críticos, aquellos que animan a la editorial Ravensburg a la descatalogación de las obras sobre Winnetou, que el libro representa los viejos clichés sobre la raza, amén de reproducir estereotipos trasnochados en relación con la mujer y los grupos étnicos. Quizás sea así, que los avatares del joven jefe indio reflejen prototipos asociados a los orígenes raciales de los protagonistas, pero ¿alguien se ha puesto a pensar en los valores que transmiten? Me parece que no, o, si se hace, es para socavar el mensaje principal de May: el humanismo cristiano entre personas de distinta procedencia o extracción, jerarquizando el valor del diálogo como forma de resolver cualquier conflicto.

En definitiva, Winnetou no es culpable de nada, ni siquiera de la estulticia de quienes piden su cancelación o la censura editorial. Algo ocurre en Alemania, como antes sucedió en Francia o en Bélgica, y no es precisamente el aumento de la cesta de la compra. Este algo, que ya va siendo hora de ponerle nombre, es una traición. Personalmente, prefiero llamarla la Gran Traición. Europa se pudre por el efecto corrosivo de sus élites intelectuales y políticas, que rechazan el significado mismo de la palabra «europeo». Estas élites, en manos de la progresía puritana y la socialdemocracia de Bruselas, están secando las raíces que dan vida y empuje a todo un continente.

Por ejemplo, desprecias a Tintin por no se sabe qué gesto racista en una apartada viñeta, mientras permites a los seguidores de la ley coránica que en las calles próximas a Notre Dame se insulte a las parisinas con un salope («puta») por ir en blusa de tiro. Sí, en la Francia de Macron. Repruebas la figura de Winnetou por discriminadora y miras hacia otro lado cuando a muchas mujeres les aplican la sharía y las obligan a llevar el burka en la vía pública. Sí, en Bélgica o en el Reino Unido. Censuras las lecturas de los niños, como El gran libro de Josefina, de Alexander Steffensmeier, por mostrar a la mujer entregada a las tareas domésticas, mientras los recién llegados las condenan a perpetuidad a sus labores. Y no, no es Kabul, sino aquí mismo, en España, en Alemania, Holanda, Suecia… Algo sucede en Europa cuando despreciamos lo nuestro, porque supuestamente hiere a otras culturas, mientras éstas se nutren de ese mismo desprecio para comprometer los valores propios de la cultura europea.

El mal está ahí y sigue creciendo, como la pérdida de las tradiciones y los valores inherentes al ser europeo, pero quiero pensar que todavía se está a tiempo. Las élites acomplejadas de la intelectualidad, el puritanismo ideológico, el mundo progre en suma, tienen la última palabra. Invito a una reflexión profunda sobre lo que está haciendo el izquierdismo radical en este continente, y en Occidente en general, porque el horizonte puede volverse muy negro para las libertades en apenas unos años.