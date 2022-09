Breverías 108

Cuando Albert Speer, arquitecto y ministro de la guerra de Hitler, planificó para su führer la megacapital del III Reich, la futura «Germanica», un elemento fundamental de la monumental urbe había de ser el granito rojo de la región sueca de Bohuslän, que ya durante la guerra se empezó a transportar a Berlín. No prosperaron los disparatados planes de los nazis, y el granito que domina el paisaje de mi región sigue intacto. Y curiosamente, frente a la costa de mi pueblo está montado un banco, en realidad una maciza losa de dicho granito, pulida por su parte superior. Y lo que más llama la atención es que para mayor comodidad de las posaderas de los usuarios del impresionante banco se han rebajado en el duro pedernal unos hoyos de perfecta forma culiforme en los que se asienta uno mientras contempla el paisaje. Y digo yo, ¿no es este tal vez mejor destino para tan vistoso tipo de roca que el que tenía pensado Hitler para su faraónica capital?

«Sic transit gloria mundi».

El otro día me remitió mi nieta de 15 años una foto de un escaparte presidido por un lote de 5 Rolex Oyster, encaramados a pertinentes y lujosos pedestales.

Los cronógrafos no estaban puestos en la «hora de los relojes», o sea las diez y diez, sino que daba cada cual la hora que le venía en gana. Aceptando el reto de mi nieta, le pregunté con ironía si estaba pensando en un regalo para su cumpleaños. A lo que me respondió de inmediato asegurándome que no necesitaba un reloj de 20.000 €, que ya tenía uno de 9,90 € que se había comprado en Decathlon, y además «con más funciones que el Rolex».

Siguiéndole la broma le advertí que las distintas horas que marcaban los Rolex del escaparate sólo se prestaban a la confusión. Y que casi merecía más la pena un reloj parado, que por lo menos daba la hora exacta dos veces al día. Y que ya puestos, que fuera «la hora de los relojes parados» que como todos saben son las diez y diez.

Y ya en plan abuelito batallitas pasé a informarle de que la posición de las manecillas de los relojes en dicha hora en los anuncios no es casual sino que sugiere la forma de una sonrisa, y al estar como dos brazos en alto y separados permiten ver perfectamente la marca del reloj que es de lo que se trata. Y que a mí personalmente no me desagrada una postura optimista, entusiasta incluso. Se imaginan las manecillas en derrotada posición de las ocho y veinte, o escurriendo el bulto una detrás de la otra a las doce en punto.

Sólo me queda espacio para una «minibrevería», y además prestada pues la acabo de leer en el periódico de hoy: «Que nada hemos aprendido de la historia tampoco deja de ser algo que sí nos ha enseñado la historia».