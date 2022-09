Muchos recordarán el lanzamiento hace unos años de un pequeño coche de lujo a cargo de la casa Mercedes. Al poco tiempo de su puesta en venta hubo de someterse a las pruebas indispensables de homologación del estado sueco. Con las desastrosas consecuencias de la llamada «Prueba del alce», una maniobra evasiva obligatoria, teóricamente para eludir el posible choque con dicho animal, muy abundante en el país. No sólo no superaba la prueba, sino que el flamante Mercedes Clase A volcaba aparatosamente. La casa hubo de retirar miles de unidades, para adaptarles un com- plemento corrector, que todo hay que decirlo sólo fue una solución temporal, hasta la presentación del Nuevo Clase A, exhibido junto a un alegórico y gigantesco alce de cartón, demostración palmaria de la prueba superada.

A mí en su momento me pareció una normativa tal vez demasiado severa...hasta que un día conduciendo al anochecer por una carretera secundaria al sur de Suecia me vi sorprendido por la irrupción de una hembra de alce, cruzando delante mío como si no existiera más que ella en el mundo. No iba deprisa y me ahorré la maniobra evasiva: pude frenar y contemplar la majestuosa mole pasando apenas dos metros por delante del coche.

Créanme, el bicho impone y no es de los que se aparta. Has de evitarlo tú. No se requiere mucha imaginación para caer en la cuenta que una colisión a 75 km/h – la velocidad prescrita en la prueba, una especie de eslalom entre conos – con un obstáculo de cerca de una tonelada viene a ser como una colisión frontal entre dos vehículos, con resultados letales, tanto para el conductor como para la ofendida bestia. Y tampoco es nada excepcional este tipo de encontronazos con el denominado rey de los bosques; en un año normal el número de accidentes no suele bajar de los 4000!.

Posteriormente me he hecho amigo de estos animales, con los que se puede trabar conocimiento en parques acondicionados, donde se exhiben ejemplares de hasta 800 kgs, que levantan más de 2 m sobre el suelo, sin contar la cornamenta. Por cierto que los cuernos, que son desechados y totalmente renovados anualmente son suaves y peludos al tacto, y calentitos encima, pues son órganos vivos con todo un sistema interno vascular. En dichos parques se les permite una vida de molicie y tran-quilidad, solo interrumpida por los visitantes, para acaricialres y darles de comer.

Al ser herbívoros, se limitan a zamparse las hojas de abedul que se les mete practi- camente en la boca, para luego rumiarlas durante media hora, pegarse su siestita, y vuelta a empezar.

Para un posible lector cinegético ávido de una cabeza de alce como trofeo de caza para su colección, le recomendaría un viaje a Suecia, en los meses de Setiembre a Enero. Se permite la caza de unos 100.000 ejemplares al año. Aún no superando la cabaña total los 300.000 ejemplares, la fertilidad de la especie, con varias crías en muchos de los partos, hace necesario el sacrificio de tal número de animales.